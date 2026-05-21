Iglesia cubana con fuerte mensaje de libertad: "El sueño de mambises" fue deshecho y "manipulados los ideales del Apóstol"

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Con motivo del 124 aniversario de la fundación de la República de Cuba, la Parroquia Santo Tomas Apostol, de Santiago de Cuba, difundió este miércoles un poderoso mensaje de libertad firmado por A.P. León, en el que invoca a la Virgen de la Caridad del Cobre para pedir que no se olvide «esta tierra que sufre».

El texto, titulado «Virgen de la Caridad, te pedimos por la libertad de Cuba», recuerda que los combatientes independentistas del siglo XIX pusieron sus esperanzas en la Madre de Dios, y que una melodía recorría el campo insurrecto: «Virgen de la Caridad, Patrona de los cubanos, con el machete en la mano pedimos la libertad».

Captura Facebook

El párrafo central del mensaje es una denuncia directa al estado actual de la nación: «Hoy, a 124 años de la fundación de la República, los cubanos, viendo deshecho el sueño de los mambises y manipulados los ideales del Apóstol, pedimos a sus pies que no se olvide de esta tierra que sufre».

La referencia al «Apóstol» apunta a José Martí, principal referente moral e intelectual de la nación cubana, cuya figura ha sido históricamente apropiada por el régimen para legitimar su discurso.

La denuncia de que sus ideales han sido «manipulados» constituye una crítica directa al uso que el gobierno cubano ha hecho de ese legado durante más de seis décadas de dictadura.

El mensaje recuerda también que, a los 50 años de la República —en 1952—, la llamada Virgen Mambisa recorrió toda Cuba: «Ciudades, hospitales, Iglesias, cárceles, recibieron la bendición de su presencia. A cada paso se le regalaron vestidos o llaves de la ciudad».

La imagen de la Virgen de la Caridad fue proclamada Patrona oficial de Cuba por el papa Benedicto XV el 10 de mayo de 1916, a petición de veteranos mambises encabezados por el Mayor General Jesús Rabí, en nombre del Ejército Libertador.

Ese vínculo histórico entre la devoción mariana y la lucha por la independencia es el núcleo del mensaje de A.P. León: los mismos hombres que combatieron por la libertad de Cuba pusieron su fe en la Virgen, y hoy la Iglesia invoca ese mismo símbolo para denunciar que ese sueño ha sido traicionado.

El texto se publicó en una jornada de intensa actividad simbólica. El Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad en Miami convocó una misa especial para conmemorar el aniversario y orar «por la cercana libertad de la isla», con el llamado a «dar gracias a Dios por nuestra patria» y pedir «el restablecimiento de una Cuba con justicia, paz y prosperidad».

Esa misma jornada, el secretario de Estado Marco Rubio envió un mensaje al pueblo cubano en el que ofreció, en nombre del presidente Trump, 100 millones de dólares en alimentos y medicinas, con la condición de que la distribución fuera realizada directamente por la Iglesia Católica u otras organizaciones caritativas de confianza, y no por el gobierno cubano ni por GAESA.

Rubio afirmó que «Cuba está controlada por GAESA» y propuso una «nueva Cuba» donde los cubanos puedan tener negocios, criticar al gobierno sin temor y elegir a sus gobernantes.

Miguel Díaz-Canel reaccionó públicamente al mensaje de Rubio ese mismo día, en medio de una jornada que el exilio y sectores opositores vivieron con expectativas inusuales sobre un posible cambio político en la isla.

El mensaje de A.P. León concluye con una súplica que resume el sentir de millones de cubanos dentro y fuera de la isla: «¡¡Virgen de la Caridad, ruega a tu amado Hijo por Cuba!!»