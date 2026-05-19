Tormenta severa destruye paneles solares de parroquia que alimentaba comedor para ancianos en Santiago de Cuba

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Una tormenta local severa destruyó este lunes casi por completo el sistema de paneles solares de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, en el municipio de Palma Soriano, Santiago de Cuba, dejando en riesgo el comedor que atiende a casi cien personas vulnerables, en su mayoría ancianos.

El Arzobispado de Santiago de Cuba publicó en Facebook un reporte con fotografías del daño, firmado por Yojander Pérez López, que describe cómo los fuertes vientos, descargas eléctricas, granizo y abundantes lluvias golpearon la localidad en horas de la tarde.

«De los doce paneles solares con que contaba la Parroquia, sólo quedaron tres, volaron nueve, de los cuáles siete sufrieron severos daños, pues se partieron, uno de ellos quedó incrustado en uno de los autos de la Parroquia», detalla el comunicado.

Las imágenes muestran los paneles con los vidrios completamente rotos, marcos de aluminio deformados y células solares destruidas, apilados contra las paredes del recinto.

El sistema fotovoltaico —compuesto por 12 paneles, un inversor y baterías— había sido adquirido recientemente gracias al esfuerzo conjunto de los Padres Misioneros Italianos y la Diócesis de Milán.

Su propósito principal era garantizar el funcionamiento de la cocina del Comedor Parroquial, que presta servicio a casi cien personas vulnerables, sobre todo ancianos, además de un servicio de lavandería para esos mismos beneficiarios y el Proyecto de Repaso Escolar para niños del barrio.

La inversión fue una respuesta directa a la crisis eléctrica crónica que padece Cuba.

«Por lo inestable del déficit de la electricidad, constantes apagones y desconexiones del Sistema Eléctrico Nacional es que se decidió hacer esta inversión, pues no es nada fácil cocinar para casi cien personas con carbón en un espacio reducido», explica el comunicado parroquial.

El sistema también permitía a vecinos de Palma Soriano cargar lámparas, ventiladores y teléfonos, ante la ausencia de electricidad estable.

La tormenta no fue un hecho aislado. También este mismo lunes, una tormenta local severa también golpeó Bayamo, capital de Granma, con vientos superiores a 100 km/h y 81.5 mm de lluvia en una hora, granizos y caída de árboles que agravaron los daños en la infraestructura eléctrica de esa provincia.

El contexto energético que motivó la instalación de los paneles es igualmente grave: el lunes, la disponibilidad del Sistema Eléctrico Nacional era de apenas 1,070 MW frente a una demanda de 2,545 MW, con un déficit proyectado para el horario pico de más de 2,000 MW.

La destrucción del sistema solar pone en entredicho la continuidad del comedor y los demás servicios sociales que la parroquia sostiene ante el colapso del Estado.

En Santiago de Cuba, la Iglesia Católica y otras confesiones han asumido un papel creciente como proveedoras de asistencia básica: la Iglesia Metodista San Juan alimenta cada domingo a más de 400 personas, y en mayo se inauguró la Casa para Abuelos Betania con apoyo de donantes desde Estados Unidos.

El comunicado del Arzobispado cierra con un llamado a la esperanza: «Dios permita que pronto se pueda contar nuevamente con otros paneles, para poder seguir sirviendo a los más necesitados.»