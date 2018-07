La divertida reacción de la hija de Dwayne Johnson al ver a su padre sin camiseta

Dwayne Johnson, más conocido como The Rock, es un auténtico padrazo y cada ocasión que tiene la aprovecha para pasarla con sus tres hijas.

Y aunque poco deja ver de su faceta como progenitor, hace unos días el actor estadounidense compartió con sus seguidores una divertida anécdota con una de sus pequeñas.

The Rock estaba enseñando a nadar a su hija Jasmine, fruto de su relación con Lauren Hashian, cuando la pequeña se sorprendió al ver el tonificado torso de su padre y dijo: "Papi, me encantan tus tetas marrones".

"Ha sido genial recargar pilas este fin de semana. He vuelto a casa con mis chicas y le he enseñado a esta pequeña a nadar", escribió el actor de 46 años junto a una tierna foto con su segunda hija. Y después añadió: "Me he quitado la camiseta y me ha dicho: 'Papi, me encantan tus tetas marrones...' Gracias cariño, pero papá tiene pectorales, no tetas"".

La divertida historia ha provocado la risa de sus incondicionales que han escrito junto a la publicación, que suma más de 5 millones y medio de corazones, comentarios como "¡Qué dulce!" o "Demasiado adorable".

El actor se encuentra actualmente promocionando su último film El Rascacielos, pero eso no le impide disfrutar de su familia.

El pasado mes de abril, la pareja dio a luz a su segunda hija, Tiana Gia. Y con estas bellas palabras la presentaba al mundo: