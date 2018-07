VIRAL: Dwayne Johnson derrite Instagram conversando con su hija de tres meses

Entre promociones de películas y rodajes, Dwayne Johnson, más conocido como The Rock, siempre encuentra tiempo para disfurtarlo con su familia y, sobre todo, para divertirse con sus tres hijas.

Y aunque no lo muestre mucho en sus redes sociales, el luchador profesional es un auténtico padrazo. Así lo ha demostrado con un tierno vídeo que está dando la vuelta al mundo.

El actor estadounidense ha compartido en sus redes sociales un divertido momento con su hija Tiana Gia, de tres meses y fruto de su relación con Lauren Hashian, y ha derretido a todos sus seguidores.

No ad for you

"Sí, ¿Quién es el papá más sexy del mundo? Sí, lo sé. ¿Y el más cool? No puedo oírte con la mano en la boca... Exacto. ¿El más cool del mundo? ¡Vamos! Exacto ¿El más inteligente del mundo?", le dice el actor a la pequeña Tiana Gia, que todavía no sabe hablar pero se ríe y emite sonidos mientras su padre le habla y la sostiene en brazos.

Junto al divertido y enternecedor vídeo, el luchador profesional ha escrito: "Yo: Voy a buscar piropos todo el día cuando te tengo en mis brazos. Bebé Tiana Gia: Voy a mirarte con mi dulce sonrisa y simplemente amar, apreciar y maravillarme del todo a este papi".

A esa particular decripción del momento, el estadounidense ha añadido: "Hobbs (su mascota) descansando en el suelo en la parte de atrás: "Por favor, bebé Tia deja de animarlo. Me está dando náuseas". Y también le ha dedicado un mensaje al actor Kevin Hart. "Para el historial, esta es la misma manera en la que hablo a Kevin Hart"

El vídeo supera las 11 millones de reproducciones en el perfil de Instagram del intérprete de 46 años.

El luchador profesional es padre de tres niñas. Tiana, Simone Alexandra y Jasmine. Con esta última, compartió hace unos días una divertida anécdota:

"Ha sido genial recargar pilas este fin de semana. He vuelto a casa con mis chicas y le he enseñado a este pequeño tornado a nadar", escribió el actor de 46 años junto a una tierna foto con la pequeña de dos años. Y después añadió: "Me he quitado la camiseta y me ha dicho: 'Papi, me encantan tus tetas marrones...' Gracias cariño, pero papá tiene pectorales, no tetas"".