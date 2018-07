Famoso 'videogamer' deja a su sensual novia por convertirse en campeón de 'Call of Duty'

El famoso jugador profesional de videojuegos, Douglas Martin ( conocido como FaZe Censor), ha asegurado que no tiene tiempo para su novia porque necesita centrarse por entero en el juego Call of Duty, así que ha decidido romper su relación con la hermosa mexicana Yanet García, presentadora del clima en el programa Hoy (Televisa).

Martin, de 23 años, anunció la decisión en su canal de YouTube y en pocas horas el vídeo se ha viralizado, ya cuenta casi con un millón de reproducciones y cerca de 20 mil comentarios, muchos de ellos con fuertes críticas hacia su decisión.

"No tengo tiempo para una novia", así de radical se expresó el gamer en su vídeo, continuó diciendo que necesitaba centrarse en Call of Duty, y que tiene previsto jugar la próxima iteración de la franquicia "Black Ops IV" a tiempo completo, mientras que su pareja tiene planes profesionales en Hoy, así que no ve posible continuar la relación, que de por sí ya ha estado marcada por la distancia física en muchas ocasiones.

Elogió el tiempo que pasaron juntos y a Yanet como persona, pero considera que los caminos se separan y que no es posible continuar.

Hasta ahora Douglas Martin compartía a menudo fotos junto a su novia e, incluso, llegó a reconocer que había ganado visibilidad en las redes sociales gracias a ella.

Yanet García, conocida como la “Chica del Tiempo”, incrementó notablemente el número de sus seguidores en internet durante el reciente Mundial de Rusia, cuando subió varias fotografías y videos muy sensuales apoyando a su México natal.

La ruptura habría tomado por sorpresa a la “Chica del tiempo”, quien ha destacado que está “desconsolada” y ha agradecido a sus seguidores por el apoyo que le han brindado.

La joven ha compartido en los últimos días varias imágenes mostrando su impactante figura, y aboga por darse valor a sí misma y continuar adelante.