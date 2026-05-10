"Lo más malo que ha existido en la vida es el comunismo": cubano explota ante youtuber al hablar de la realidad de la isla

El entrevistado dijo que un sistema que prometía igualdad terminó enriqueciendo a quienes gobiernan.

Un cubano entrevistado en las calles de La Habana por el youtuber estadounidense Nick Shirley protagonizó uno de los testimonios más crudos sobre la realidad del comunismo grabados recientemente en la isla, en un video publicado este sábado en X que ya acumula unas 300,000 vistas.

El fragmento más impactante del material muestra al hombre hablando con una franqueza inusual sobre el hambre, la corrupción de la élite gobernante y su esperanza en una intervención estadounidense.

"Lo más malo que ha existido en la vida es el comunismo", afirma el entrevistado sin titubear, y explica que el sistema prometía igualdad pero en la práctica solo enriquece a quienes gobiernan.

"Todos ellos son los que tienen todo. Ellos tienen luz, ellos tienen los mejores carros del año, ellos tienen el petróleo, ellos tienen gasolina, ellos tienen todo. Y el pueblo no tiene nada".

El cubano describe con detalle la precariedad de la libreta de racionamiento. "¿Cómo puedes vivir con una libreta de razonamiento que nada más que te dan tres libras de azúcar y una de sal?", preguntó.

Revela además que hace un año no llegan huevos por la libreta de racionamiento. "El huevo no viene hace un año. Imagínate un año desde que no ha tomado un huevo", expuso.

Denunció también que la ayuda humanitaria enviada desde el exterior nunca llega a quienes la necesitan. "Las remesas que ustedes dan, la ayuda, nos la venden a nosotros después. La ayuda nunca viene al pueblo", opinó.

Asimismo, resumió el colapso del sistema socialista en la isla al expresar que "no tenemos luz, no tenemos comida, no tenemos medicamentos, no tenemos las primeras necesidades de un hospital. No hay un ser humano que pueda vivir así".

Una mujer que aparece en ese mismo tramo se niega a hablar frente a la cámara por miedo a ser encarcelada. "Si ahora tú publicas ese video, yo voy preso", confesó.

El entrevistado principal lanza una advertencia directa a quienes en Estados Unidos simpatizan con el socialismo.

"Lo peor que tú puedes hacer en la vida es pasar al socialismo, al comunismo", al tiempo que aclaró que solo defienden el sistema "la familia Castro o alguien que tiene miedo o alguien que vive del gobierno, que vive de esa dictadura".

Su mensaje final va dirigido al presidente Donald Trump y al secretario de Estado Marco Rubio.

"Estoy esperando por ustedes, por favor, para ver si podemos vivir como personas, vivir como seres humanos, porque estamos viviendo peor que los animales", remató.

El video fue grabado el 30 de abril, en el contexto de la mayor crisis humanitaria que atraviesa Cuba en décadas. Según datos recogidos en el propio material, siete de cada 10 cubanos pasan hambre y el salario mensual promedio es de apenas 14 dólares.

El litro de gasolina en el mercado negro alcanza los 10 dólares, equivalente a unos 40 dólares por galón.

La crisis de combustible se agravó tras la captura del expresidente Nicolás Maduro, con lo cual se interrumpió el suministro venezolano de petróleo. Cuba necesita ocho barcos de combustible al mes y desde diciembre de 2025 apenas ha recibido uno.

Durante la grabación, Shirley fue seguido por agentes de inteligencia cubana e interrogado a las cuatro de la madrugada por un general de dos estrellas antes de huir del país.

El régimen respondió a través de su brazo mediático, el perfil oficialista Razones de Cuba, que calificó el relato de "puro guion anticomunista".

El material se suma a una tendencia de creadores internacionales que documentan la crisis. El youtuber mexicano Luisito Comunica publicó en 2025 un documental que acumuló casi 30 millones de reproducciones, aunque ninguno llegó tan lejos como Shirley en mostrar el miedo cotidiano bajo la dictadura.

Cuba mantiene actualmente 775 presos políticos, lo que ilustra el contexto de represión en el que los entrevistados se arriesgaron a hablar.