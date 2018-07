Viaja a Cuba el padre de la turista holandesa desaparecida

Este miércoles ha viajado a Cuba Wim van Luijk, el padre de Anouk van Luijk, la joven de 19 años de cuyo paradero en la Isla no se tiene noticias desde el pasado sábado 21 de julio. El propósito de Van Luijk es iniciar una búsqueda directa y contactar con todas aquellas instituciones, tanto por la parte cubana como holandesa, que lo puedan apoyar.

En declaraciones recientes a un medio local holandés ha dicho: "Me siento triste y enojado, y estoy muy preocupado".

Wim ha confesado, además, que está especialmente preocupado por el estado psicológico de su hija pues, según ha indicado "Anouk tiene problemas psicológicos leves que requieren medicamentos”. Destaca que esas medicinas “pueden no haber funcionado bien debido a la deshidratación o la intoxicación alimentaria” de la que la joven le habló en la última conversación telefónica que sostuvieron.

Lo anterior preocupa aún más al padre de Anouk, pues cree que esta pueda haber entrado en una “psicosis, y si eso sucede, no puede pensar con normalidad, por eso es tan importante saber dónde está ella”, afirmó a nos.nl.

Wim van Luijk ha explicado que en un primer momento, cuando Anouk le dijo que se iría a Cuba, él pensó que estaba bromeando porque ella “acababa de estar de vacaciones, pero no se sentía cómoda en casa”, y añadió que tal vez esa necesidad de salir otra vez era “una especie de conducta de escape".

Anouk está desaparecida desde el pasado sábado cuando, tras dos semanas de vacaciones en Cuba, debía volar de regreso a Holanda ese día, pero no lo hizo.

Su padre tuvo contacto con ella el sábado por la tarde por última vez. Durante la conversación, Anouk le comentó que ya no tenía dinero, que había perdido la tarjeta de crédito tres días antes y que se sentía mal de salud.

El padre ha explicado que desde entonces ya no ha podido contactarla por teléfono nuevamente, piensa que "Tal vez rompió su teléfono en un ataque de ira, o tal vez su teléfono fue robado".

Le aconsejó ir a la embajada holandesa en Cuba a "pedir ayuda", pero la representación diplomática asegura que la joven nunca se presentó allí.

En la tarde de ayer martes, el hombre publicó un mensaje en su perfil de Facebook en el que anunció la desaparición de su hija. La agencia de viajes TUI -a través de la cual Anouk viajó a la Isla- no quiso darle información al principio, debido a la legislación de privacidad sobre sus clientes, sobre si la joven había viajado o no en el avión de Cuba a Holanda el sábado.

Sin embargo, tras la intervención de la policía, Van Luijk fue notificado de que su hija no había volado a los Países Bajos. "No recibí respuesta del operador turístico, me tomó demasiado tiempo, espero que la gente en Cuba me pueda ayudar", ha dicho.

La madre de la joven también ha compartido en Facebook una publicación sobre la desaparición de su hija.

Wim ha hecho un llamamiento a todos los que viajen a Cuba o estén allí para ayudar en la búsqueda y llamar a las autoridades en caso de que vean a su hija.

Según ha indicado la agencia Efe este miércoles, las autoridades cubanas están trabajando de cerca con la Embajada holandesa en La Habana para "intentar esclarecer todo lo que rodea la desaparición", aunque "por ahora no hay ninguna pista" de la joven.

Anouk van Luijk y sus padres residen en Hellevoetsluis, una pequeña ciudad al sudoeste de Rotterdam

De momento los medios oficiales de la Isla no han hecho anuncio público alguno sobre la desaparición de la joven holandesa Anouk Van Luijk.