Piden ayudar para localizar a adolescente en paradero desconocido en La Habana

Una adolescente cubana de 13 años se encuentra en paradero desconocido desde el 30 de marzo en La Habana, según reveló la activista Marta María Ramírez en una #AlertaMayde publicada en sus redes sociales.

La citada fuente precisó que la menor -identificada como Analía Leyanet Carmona Pérez- fue vista por última vez en la tarde del sábado, cuando salió de su casa en La Palma, en el municipio Arroyo Naranjo.

La menor tiene el pelo castaño oscuro, ojos negros y mide 1.70 metros. En el momento en que fue vista por última vez llevaba vestido rojo, tenis blancos y una pequeña cartera color beige.

En caso de disponer alguna información los teléfonos de contacto son 63720615 (mamá), 63722511 (tía) y 76102109 (casa).

“Analía ha sido reportada como desaparecida por su madre en tres ocasiones anteriores. Pedimos a las personas concentrarse en la búsqueda de esta niña cubana que tiene el derecho de ser buscada y encontrada por las autoridades, que incumplen en su mandato de velar por su seguridad, al desatender las causas”, concluyó Marta María Ramírez.

En el apartado comentarios de la publicación, la periodista independiente Claudia Padrón insistió en que se revisen “la causas y el entorno de la niña, porque huye de su casa periódicamente".

La observación motivó la respuesta de la propia madre de la menor, identificada en redes como “Osmaray La Mulatica”.

“Ella no huye de su casa para su información. Si no sabe, mejor no hable, por favor, yo soy su madre y vivo por ella es mi vida y no sabes cómo estoy para que se expresen así de esa manera sin saber y gracias”, apuntó.

Una publicación en Facebook de la madre de la menor el pasado 1 de abril pedía ayuda.

“Buenas, una vez más necesito la gran ayuda de todos ustedes de nuevo. Por favor, soy yo sola buscándola junto con la policía, pero necesito la gran ayuda de ustedes que si la ven de nuevo por favor llamen a este número 63720615. Soy su mamá me pueden llamar a cualquier hora”, escribió, al tiempo que precisó cuándo había sido vista por última vez.

El 7 de marzo de 2023, hace poco más de un año, tras permanecer 17 días ausente de su hogar se informó de la localización de Analía en Managua, Arroyo Naranjo.

En ese caso la plataforma independiente YoSíTeCreo en Cuba reveló que la niña, entonces de 12 años, había sido localizada gracias a la ayuda de una persona informada por redes sociales de la desaparición.

Asimismo, indicó que las autoridades investigaban el caso y anunciaron medidas para evitar las continuas desapariciones de la menor, quien -según se dijo entonces- "padece una discapacidad intelectual leve".

Los reportes de desapariciones de cubanos son cada vez más frecuentes en los últimos meses, así como la publicación de peticiones de ayuda a través de las redes sociales para obtener información, ello en medio de un contexto de creciente violencia en el país.

En estos momentos permanece activa la búsqueda de la joven Karildi Marín, de 24 años, quien se encuentra desaparecida desde la noche del 14 de diciembre. Ese día la joven, que reside en Párraga, en el habanero municipio de Arroyo Naranjo, fue a una fiesta en el Cerro y su familia nunca más supo de ella.

Mucho más reciente es la desaparición de Lali Paola Moliner, una niña cubana de tres años residente en el reparto Bahía, en el municipio Habana del Este, cuyo paradero se desconoce desde el 3 de marzo. En ese caso la menor fue vista por última vez en compañía de su madre, cuyo cadáver fue encontrado el 4 de marzo en la costa de Cojímar.

Especialmente impactante es la historia de la adolescente Maydeleisis Rosales Rodríguez, quien desapareció hace casi tres años en La Habana y cuya madre lamentó en recientes declaraciones al medio de prensa independiente CubaNet no tener información sobre su hija y estar siendo acosada por los órganos represivos del régimen cubano.