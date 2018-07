Una modelo acusa a Madonna de acoso sexual

La ex modelo británica Amanda Cazalet ha revelado que fue acosada durante dos años por Madonna, después de que ambas protagonizaran un beso en el videoclip de la canción Justify My Life en 1990.

Así lo ha declarado Cazalet al diario británico The Sun después de que saliese a subasta una de las cartas que le envió la Reina del Pop.

"Madonna se obsesionó conmigo. Lo que ella hizo ahora se clasificaría como acoso y cómo ella me trataba ahora sería visto como inapropiado, en eso momento no me ofendieron esas cosas pero mirando hacia atrás, me di cuenta de que alguien que, en ese momento era mi jefa, se aprovechó de mí", contó la profesional de las pasarelas.

La ex topmodel de 53 años que durante la grabación tenía 25, contó al citado diario que se sorprendió cuando la cantante usó la lengua en la escena del beso en el exitoso vídeo musical, algo que no estaba acordado en el contrato.

En la carta que salió a subasta y fue vendida, Madonna mencionaba que se sentía atraída por la británica y que deseaba que saliesen juntas.

Después de que el vídeo Justify My Love se emitiese en televisión, la cantante habló abiertamente sobre su sexualidad y declaró: "Creo que todos tenemos una naturaleza bisexual".