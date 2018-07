Esto pasa en Cuba: les llevan el pan al pueblo con varios días de atraso

Vecinos de enclaves rurales del municipio holguinero de Banes se quejan de que el pan les llega viejo porque les reparten el acumulado de varios días o, en el mejor de los casos, se lo susituyen por galletas.

Así lo ha denunciado Addiel Reyes Clemente, del poblado La Anita, que ha explicado a Juventud Rebelde que esto ocurre porque el tractor que tiene que llevarles el pan al pueblo tiene 30 años y nunca ha recibido una reparación a fondo. "El pan sabe a zocato", se lamenta.

El vehículo ya no da más de sí, el mal estado de los caminos no ayuda y muchas veces es incapaz de recorrer 70 kilómetros para acercar el pan a 5.000 consumidores que se han quejado hasta la saciedad en las Asambleas del Poder Popular y ante el Gobierno municipal, pero el problema no se soluciona, lo que provoca malestar entre los campesinos porque en sus pueblos no hay más opciones para desayunar.

Desde el Departamento de Atención a la Población del Poder Popular de Banes confirman que "aunque el problema ha sido objeto de análisis, en estos momentos nos se cuenta con la solución para ese planteamiento".

Juventud Rebelde no ha dado la respuesta por buena y pregunta a la entidad si "¿no puede el Gobierno Municipal tocar puertas a niveles superiores, incluso el Gobierno Provincial de Holguín y hasta el Ministerio de la Agricultura, para que se busque una solución excepcional por 5 000 cubanos que desesperan por el pan?"