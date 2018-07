El cubano Ojani Noa, ex de Jennifer Lopez, molesto con Facebook por eliminar una foto de cuando estaban juntos

El cubano Ojani Noa se enfrenta a Facebook porque recientemente la red social borró una fotografía suya en la que aparecía junto a su exesposa Jennifer Lopez, según informó el programa de Univision El Gordo y La Flaca.

En la fotografía, que Facebook trató como un posible spam, aparecen ambos cuando eran una pareja feliz.

La imagen se hizo viral en los últimos días cuando, a punto de JLo cumplir sus 49 años, la gente comenzó a compartirla desde el muro de Noa.

El cubano fue el primer esposo de la popular intérprete de El Anillo, en 1997. La pareja duró junta apenas once meses y aunque al inicio parecían haberse separado en buenos términos, con los años se enfrentaron a varias demandas uno con el otro.

Noa llegó a Estados Unidos con 17 años, en 1992, y conoció a Jennifer cuando esta iniciaba su carrera como actriz y él trabajaba como camarero en un restaurante en Miami Beach.

En aquella época la artista visitó Cuba y vivió momentos muy divertidos en las calles de La Habana.

Recientemente, en entrevista para El Arañazo Online, Noa dijo que sobre él se había especulado mucho.

"El 99 por ciento de las cosas que han dicho de mí son mentira. Yo no tengo nada en contra de ella. La he querido, la he respetado como mujer, la he apoyado en su carrera, la apoyaba. Estuve en todas sus grabaciones, estuve con ella en sus momentos de ansiedad", dijo.