Neymar acepta que exagera las faltas: “Demoré en mirarme al espejo”

“Puedes pensar que exagero. Y a veces exagero. Pero la verdad es que sufro en el campo. Me tomó mucho tiempo aceptar las críticas. Me demoré en mirarme en el espejo y convertirme en un hombre nuevo. Me caí, pero solo quien cae puede levantarse”.

Así de sincero apareció Neymar en un video que transmitieron este domingo varias cadenas de televisión brasileñas, en el cual el crack del fútbol aceptó públicamente los señalamientos recibidos a raíz de sus alardes de ‘histrionismo’ en la Copa del Mundo de Rusia.

“Cuando me voy sin dar entrevistas no es porque solo quiera los laureles de la victoria. Es porque todavía no he aprendido a decepcionarte”, sostuvo Ney en el anuncio patrocinado por Gillette. Y añadió: “Cuando parezco descortés no es porque sea un niño mimado. Es porque no he aprendido a sentirme frustrado”.

El líder de la Canarinha consideró que su estilo de juego “a veces encanta al mundo y a veces lo irrita”, y confesó que lucha “por mantener vivo a ese niño dentro de mí, pero no en el campo”.

Para cerrar, el atacante dijo: “Puedes seguir echando piedras, o tirar estas piedras y ayudarme a ponerme de pie. Cuando estoy parado, todo Brasil está conmigo”.