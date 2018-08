Demi Lovato rompe el silencio: "Ahora necesito tiempo para sanar y concentrarme en mi sobriedad"

La cantante estadounidense Demi Lovato ha roto su silencio después de que la ingresasen hace dos semanas en el Hospital Cedars Sinai de Los Ángeles por una supuesta sobredosis.

La artista de 25 años publicó hace 13 horas un comunicado en el que asegura que neceista "tiempo" para sanar y concentrarse y ha aprovechado la carta para agradecer a sus fans todo el apoyo que le han dado estas últimas semanas.

"Siempre he sido transparente sobre mi viaje con la adicción. Lo que he aprendido es que esta enfermedad no es algo que desaparece o se desvanece con el tiempo. Es algo que necesito seguir superando y que todavía no he conseguido", ha escrito la joven actriz en una carta abierta que ha publicado a través de su perfil en Instagram.

No ad for you

"Quier agradecer a Dios por mantenerme vida y bien. A mis fans, estoy eternamente agradecida por todo vuestro amor y apoyo en esta pasada semana y más allá. Vuestros pensamientos positivos y rezos me han ayudado a sobrellevar estos difíciles momentos para mí", ha continuado Lovato, que sigue ingresada en el centro médico.

"Ahora necesito tiempo para sanar y concentrarme en mi sobriedad y mi camino a la recuperación ", ha escrito en el emotivo texto.

"El amor que me habéis demostrado todos hará que nunca lo olvide y espero el día en el que pueda decir que salí del otro lado", ha expresado la intérprete de Sober y ha concluido con una promesa: "Seguiré luchando".

El post en la red social supera los cuatro millones de corazones y junto a la imagen, Demi ha recibido miles de comentarios de ánimo por parte de sus fans, pero también de compañeros de la industria de la música y el entretenimiento. Estos son algunos mensajes de amor que le han escrito:

Jennifer Lopez le ha comentado en el post con unas bellas palabras: "Oh, cariño... enviándote amor".

Su amigo Luis Fonsi, con quien comparte el crédito de la canción Échame la culpa, también le ha dedicado un bonito mensaje: "Mucho amor Demi. Te queremos".

"Tú saldras del otro lado. Mantente fuerte D", le ha escrito Dwayne Johnson, más conocido como The Rock. Por su parte, Camila Cabello le ha comentado con corazones y Khloé Kardashian ha expresado: "Eres una guerrera. Concentrate en ti y sabes que todos estamos centrados en ti. ¡¡Eres muy querida!!".