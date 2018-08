Beyoncé cuenta cómo quedó su cuerpo tras dar a luz a sus gemelos

La cantante estadounidense Beyoncé se ha sincerado acerca de su vida privada en una entrevista para la revista Vogue. La estrella del pop ha hablado de cómo quedó su cuerpo tras dar a luz a sus gemelos Rumi y Sir y de lo orgullosa que se siente de sus curvas.

"Pesaba 218 libras el día que di a luz a Rumi y Sir. Estaba inflamada por toxemia y había estado en reposo durante más de un mes. Mi salud y la salud de mis bebés estaban en peligro, así que tuve una cesárea de emergencia", contó a la revista, cuyo próximo número saldrá en septiembre.

Luego de su recuperación, Beyoncé decidió soltarse de las cadenas de la industria de belleza y aceptar los cambios en su cuerpo, producto de la maternidad. "Durante mi recuperación, me di autoestima y autocuidado, y me sentí orgullosa de mis curvas. Acepté lo que mi cuerpo quería ser. Tengo una pequeña barriga de mamá, y no tengo prisa por deshacerme de ella. Creo que es real", confesó.

La esposa de Jay-Z asegura que su entendimiento acerca de las presiones físicas ha dado un gran cambio de su primer a su segundo embarazo: “Después del nacimiento de mi primera hija, me creí todas las cosas que la sociedad dijo sobre cómo debía ser mi cuerpo. Me puse muchísima presión para perder todo el peso que había ganado durante el embarazo en tres meses, y organicé un pequeño tour para asegurarme de que lo conseguiría. Después del nacimiento de mis gemelos he afrontado todo de manera muy diferente. Creo que es importante para las mujeres y para los hombres ver y apreciar la belleza natural de nuestros cuerpos", explicó, durante su primera entrevista en varios años.

Gracias a este entendimiento, Beyoncé decidió no usar extensiones ni pelucas ni exceso de maquillaje durante la sesión de fotos para la portada de la revista. Ella misma eligió al fotógrafo, Tyler Mitchell. Un joven artista afroamericano de 23 años casi desconocido al que la cantante ha querido mostrar su apoyo ofreciéndole un espacio hasta ahora reservado solo para fotógrafos consagrados.

“Para mí es muy importante ayudar a abrir puertas a la gente joven. Hay demasiadas barreras culturales y sociales en esta industria y sé que tengo la obligación de presentar diferentes puntos de vista de gente que quizás siente que sus voces y su arte no importa”, dijo Beyoncé.

La cantante se encuentra en estos momentos en su gira On The Run II por Europa y Estados Unidos junto a su esposo, el rapero Jay-Z. La primera aparición sobre el escenario de Beyoncé tras dar a luz a sus gemelos fue en Coachella 2018 en abril, casi a un año del acontecimiento.