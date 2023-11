Iraisel saca su lado más sensual bailando con ajustado look negro y le llueven los elogios: "Beyoncé, ¿eres tú?"

Cientos de piropos se ganó Iraisel Pintueles con un vídeo bailando que compartió en su perfil de Instagram. Un audiovisual en el que aparece moviéndose al ritmo de la icónica canción "Naughty Girl" de Beyoncé.

Luciendo un ceñido look negro compuesto por unos leggins y una camiseta, la cubana se deja llevar por la música mientras saca sus mejores pasos con la canción de Queen B de fondo.

En apenas unos segundos, Iraisel logró conquistar a sus miles de seguidores, que le han dejado toda clase de elogios en el tablón de comentarios. Una publicación que la joven ancló en su muro de Instagram y que supera los 30 mil likes, una cifra que triplica los 'me gusta' que suelen recibir sus posts.

"No dejes de brillar ni de ser tú!!! Te quedó perfecto", "Omg pero que talento Ira explótalo al 100, te queda super", "Regia", "Dura y que soporten", "Esto está fuera de liga ","Beyoncé, ¿eres tú?", "Beyoncé sal de ese cuerpo" o "Alguien puede decirle a los directores de Broadway que no busquen más a su próxima estrella", se lee entre los más de mil comentarios que le dedicaron a la mamá de Daniela, entre los que también hay mensajes de elogios de Yuliet Cruz o Mily Alemán, entre otros famosos.

Después de publicar este baile que tanto furor ha causado entre sus fans, Iraisel colgó unas fotos luciendo otro modelito negro al lado de una reflexión: "Dentro de todas las enseñanzas que he obtenido en el transcurso de mi vida ,hay una muy importante y particular que me a marcado y es conocer la diferencia entre valor y precio", comenzó diciendo Iraisel en su escrito.

"Vuélvete exclusivo, reduce tu numero de amigos, habla menos y escucha más, y cuando te pregunten respondes: 'Soy exclusiva porque aprendí la diferencia entre valor y precio, yo sé mi valor y así que no intentes ponerme un precio", dijo para concluir el mensaje que puso.