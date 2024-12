"¿Separadas al nacer?": Seidy La Niña se compara con Beyoncé y enciende las redes

La cantante cubana Seidy La Niña ha vuelto a dar de qué hablar tras compartir un post en Instagram en el que se comparó con la icónica Beyoncé.

Junto a una imagen que mostraba a ambas en atuendos deslumbrantes, escribió con humor: "Caballero, díganme la verdaaa, ¿separadas al nacer? Lo que una nació en Texas y la otra en el Cotorro".

Para completar la polémica, la artista publicó varias stories con encuestas y preguntas para sus seguidores, incluyendo: "¿Te gusta más?", con opciones entre Beyoncé y ella misma, "La Niña". También agregó una foto de Beyoncé y otra de ella misma, destacando el parecido en su atuendo y estilo.

Instagram stories / Seidy La Niña

La publicación no tardó en incendiar las redes sociales, acumulando cientos de reacciones, tanto en Instagram como en Facebook. Mientras algunos fans respaldaron a Seidy con comentarios como "Tú eres más bonita"; "Eres única, no te compares"; y "Bella las dos, pero tú tienes tu flow", otros no dudaron en criticar la comparación. Entre los mensajes más duros se leen: "No te compares más con nadie, entiende que eres única"; "Tampoco te pases, tu liga es el team Diosa y Dayami La Musa"; y "Deja de buscar controversia, ponte para la música".

Por supuesto, no faltaron los toques de humor en los comentarios: "Separadas al nacer y operadas al morir"; "Cuidado y Jay Z te confunde"; y "Caballero, yo creo que son gemelas, pero en la voz nada que ver". Otros aprovecharon para elogiar a la cubana: "Tú eres más bonita que Beyoncé" y "La versión cubana siempre es mejor".

En Facebook, la discusión no fue menos intensa. Algunos usuarios alabaron la personalidad de Seidy: "Tienes tu propio carisma, no necesitas compararte", mientras otros la animaron a centrarse en su carrera musical. "Por favor, ponte para la música, cantas bello, pero estas comparaciones no aportan nada", opinó un seguidor. Sin embargo, algunos fueron más allá: "Ya quisieras ser como ella", "Beyoncé es única, no tiene copia", y "Ni en sueños alcanzas ese nivel".

Este post llega justo después de que Seidy compartiera una serie de fotos desde el famoso museo Madame Tussauds en Nueva York, donde posó junto a varias figuras de cera, incluida la de Beyoncé, cundo ya había bromeado sobre el supuesto parecido, diciendo: "Ahora no empiecen con el odio... Parecemos #Twins. La Niña aka la Beyoncita".

Entre bromas, críticas y aplausos, queda claro que Seidy La Niña sabe cómo encender las redes, donde ha publicado menajes y comparativas como estas con otras artistas internacionales en otras ocasiones. Su personalidad auténtica y su sentido del humor generan siempre opiniones divididas, pero sin duda, logra que todos hablen de ella.

