"¿Qué es el arte?": Will Smith se supera con su último desternillante vídeo

Will Smith no para de superarse en redes sociales donde su sentido del humor queda latente con cada post que publica en Instagram. Y cuando parece que el actor no podrá ser más original con su siguiente vídeo, lo consigue.

El intérprete de Live it up tiene grandes ocurrencias, que divierten y cautivan a los usuarios de Instagram. La última ha sido cuestionarse sobre qué es el arte junto al trasero de un toro, y el vídeo no tiene desperdicio:

"¿Me he estado preguntando qué es arte? ¿Qué convierte algo en arte?", se pregunta el actor mientras está apoyado en una estructura. Pero poco a poco, la cámara se va moviendo hasta que descubrimos que la estatua en la está apoyada el cantante es un enorme toro, concretamente, el trasero de un toro.

El divertido vídeo ya supera el millón y medio de reproducciones en el perfil del actor de 49 años.

Los seguidores del cantante están disfrutando de la ingeniosidad del intérprete y junto al clip, los usuarios no paran de comentar "esto me ha hecho el día" o "hilarante", mientras que otros le contenstan a la pregunta qué es el arte con sus opiniones: "Yo creo que el arte es una percepción".

Así felicitó Will Smith a Cardi B por su maternidad hace unas semanas:

El cantante reunió a diferentes aficionados de fútbol en Moscú para congratular a la intérprete de I like it y a su pareja Offset con este vídeo que sobrepasa los 9 millones de visualizaciones.