La foto de la actriz cubana Ivette Gutierrez que ha desatado los rumores de embarazo

¿Estaremos frente a un nuevo baby boom dentro del mundo celebrity cubano? La actriz Ivette Gutierrez ha hecho saltar las alarmas en las redes sociales con una imagen que ha desatado la pasión y comentarios de sus seguidores.

La también modelo fitnees ha compartido una fotografía en su perfil de Instagram en la que aparece de perfil con un top blanco, un pantalón vaquero desabrochado y luciendo 'barriguita'. En la imagen se puede ver además a la artista tocándose el vientre, mientras inclina su cabeza hacia abajo como quien mira con ternura a un retoño venidero.

Como era de esperar, el retrato de Ivette ha dado a entender a primera vista que anunciaba una 'dulce espera'. Sin embargo, para decepción de muchos solo se trataba de una broma, ya que el volumen de su vientre no es fruto de un embarazo sino de una bandeja paisa colombiana que se había comido.

"Buenas noches mi gente. Quería compartir con todos ustedes este momento en mi vida. Pues sé que todos ustedes han estado conmigo en las buenas y en las malas , todos los días comentando mis foticos y mandándome mensajitos positivos. Hoy ha sido un día espectacular y lleno aventura conociendo esta ciudad genial y dije ya son las 10 de la noche y me he pasado toda la tarde escondiendo estaba barriguita bella. Que está así gracias a la clase de Bandeja Paisa que me he comido", escribió junto al retrato.

La joven se encuentra actualmente de visita en Colombia por trabajo y ha decidido degustar los manjares típicos de la zona, de ahí que el vientre plano del que siempre suele presumir en sus posts haya desaparecido por unas horas.

Como suele ocurrir con este tipo de publicaciones, muchos de los seguidores de la actriz no leyeron el texto completo e, inmediatamente, comenzaron a asociar la foto con un posible bebé en camino.

"Muchas felicidades", "Felicidades Dios te bendiga hermosa" o "Ñoooo me asusté, buena esa, el que no lee el post piensa que vas a tener una bendición del cielo, pero solo fue la deliciosa comida que te disfrutaste", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

De este modo los mensajes de felicitaciones comenzaron a aparecer en la publicación a la vez de otros en el que no faltaban las risas como respuesta a la broma hecha por Ivette.