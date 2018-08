El rapero norteamericano Kanye West sigue optando por Trump: “Se supone que los negros solo podemos ser demócratas”

El rapero norteamericano Kanye West, esposo de Kim Kardashian, defendió su predilección por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien es su amigo personal.

En una entrevista este jueves en el programa televisivo Jimmy Kimmel Live, el cantante defendió la libertad de elegir lo que cada cual considere mejor a pesar de que vaya en contra de la mayoría.

“Como músico y afroamericano en Hollywood, todos a mi alrededor intentaron elegir un candidato para mí. Me dijeron que no debía decir en voz alta que me gustaba Trump o mi carrera terminaría (…) Se supone que los negros debemos tener un pensamiento monolítico, solo podemos ser demócratas”, dijo.

No ad for you

El artista recordó cuando en diciembre de 2016, en un breve concierto de tres canciones, aseguró que había votado a Trump en las elecciones que se habían celebrado recientemente.

Días después sufrió un colapso nervioso que lo llevó a ingresar en la unidad de psiquiatría del centro médico UCLA, en Los Ángeles.

“Lo dije justo antes de ir al hospital y cuando salí, había perdido la confianza. La confianza para enfrentar al mundo y la posible reacción negativa. Me tomó un año y medio tener la confianza para ponerme de pie y ponerme la gorra sin importar las consecuencias”, expresó, haciendo referencia a cuando se dejó ver usando una gorra con el letrero Make America Great Again (Haz a América grande de nuevo), en apoyo al presidente.

West y Trump en la Trump Tower, en New York. Foto: Kanye West/ Facebook

El presentador del programa habló de la política migratoria de Trump: “Hay familias literalmente destrozadas como resultado de lo que este presidente está haciendo. Son sus acciones las que importan, no si nos gusta o no su personalidad. Eres tan famoso y fue tan poderoso cuando dijiste: ‘a George Bush no le importan las personas negras’”, —en alusión a la crítica de West tras el huracán Katrina—. “¿Qué te hace pensar que a Donald Trump sí?”.

La respuesta de West fue el silencio.

Según el diario español El País, en el mes de julio la invitada en este programa fue Kim Kardashian, esposa del rapero.

En aquel momento ella reveló que ambos siempre están hablando de política en la casa, y que ella respeta la opinión de los demás.

“Para dejarlo claro, cuando hablamos de política no necesariamente estamos de acuerdo con Trump, pero me gusta su personalidad y cómo llegó a ser presidente cuando todos le habían subestimado”, añadió.