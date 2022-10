Kanye West asegura que Bad Bunny es su mayor competencia

Kanye West lleva en el ojo del huracán varias semanas por polémicas declaraciones que ha hecho tanto en redes sociales como en sus apariciones públicas. Sin embargo, en esta ocasión el rapero es noticia por algo que no esta relacionado con la controversia y sí con otro de los artistas del momento: Bad Bunny.

En una entrevista que concedió al el programa Drink Champs, el ex de Kim Kardashian reconoció que si antes era Drake del que estaba pendiente cuando lanzaba música, ahora su mayor competidor es el Conejo Malo.

El rapero dijo que el intérprete de "Un Verano Sin Ti" es un artista de estadios, debido al gran éxito que cosecha tanto en las plataformas como en los conciertos que hace.

"No hay problema. No hay problema con él. Solo estamos compitiendo. Bad Bunny. Ese es el que está en nuestro muro", aclaró, dejando claro que no hay rivalidad entre ellos, sino una competencia sana por ser el mejor.

Ante las positivas palabras de Kanye sobre Bad Bunny, muchos se han quedado sorprendidos. Y es que con ellas, el intérprete de "Praise God" asegura que su influencia es el artista puertorriqueño a la hora de crear música en estos momentos. ¿Te imaginas una colaboración entre ellos?

Bad Bunny además de ser el artista latino más popular y exitoso del mundo, también se ha hecho un gran hueco en el mercado anglosajón, donde siempre habían predominado los cantantes de habla inglesa. Prueba de eso también son las ocho nominaciones que recibió a los American Music Awards, convirtiéndose así en el más nominados para los premios.

