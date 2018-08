Polémica en torno a Pancho Céspedes en Cuba

El realizador de la televisión cubana Juan Pin Vilar acusó al director de la disquera EGREM, Mario Escalona, de impedir que Pancho Céspedes actúe en La Habana en un breve mensaje publicado en su perfil de Facebook.

Sus palabras fueron rebatidas en un comunicado divulgado por la propia empresa discográfica.

“Parece que el Señor Mario Escalona se siente muy protegido por algún funcionario tan limitado intelectualmente como él. Tan protegido que bloquea todo esfuerzo para que Pancho Céspedes cante en La Habana. Bien, queda abierto mi muro para incluir una votación a ver quién le aporta más a la cultura cubana: o Pancho o Mario Escalona”, dijo Vilar sin mencionar las causas que lo condujeron a arremeter contra el directivo.

La disquera declaró que desconocía los motivos de la acusación del documentalista al tiempo que explicó su apoyo a los proyectos realizados por Pancho Céspedes junto a sus colegas cubanos.

“El director de programas de televisión Juan Pin Vilar ha publicado en su perfil un post donde responsabiliza al director de la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales, EGREM, Mario Escalona, de impedir que el gran cantautor cubano Pancho Céspedes se presente en La Habana. La EGREM, todo su equipo y el director general del sello discográfico, desconocen los motivos de esta afirmación, los cuales no se esclarecen en el comentario”, indicó la casa discográfica más veterana de la nación caribeña.

“La presentación del artista en el Teatro Karl Marx el pasado año y el concierto que ofreciera en marzo pasado en Santiago de Cuba, contaron con el apoyo de la EGREM. Además, Pancho Céspedes es uno de los invitados especiales en dos de los proyectos fonográficos de mayor relevancia para nuestra disquera actualmente: el próximo CD de Álvaro Torres y el reciente álbum A mi qué. Tributo a los clásicos cubanos, del Septeto Santiaguero”, agregó el comunicado.

Vilar, por su parte, aseguró que tiene las “cartas” que atestiguan su afirmación.

“Nunca he publicado nada contra un funcionario cubano que no tenga tres o cuatro cartas donde manifiesto mis ideas al respecto. Mayito las tiene. También tres artistas de la Isla recibieron copias. Mario las tiene. Nunca contestó. La primera vez que escribí fue a raíz del concierto en Tropicana (febrero del 2015). No recibí respuesta. El concierto en Santiago de Cuba fue un desastre. Y pedirle a Pancho que cante en un disco de otro, no es prueba de cariño de la disquera”, aseveró este director de televisión.

Juan Pin Vilar ha sido uno de los realizadores más cercanos a Pancho Céspedes y lo ha acompañado en varias de sus giras internacionales. En México ha trabajado en la producción de espectáculos del autor de Vida Loca y ha grabado varios de sus conciertos y proyectos discográficos.

Pancho Céspedes, radicado en México hace décadas, regresó a Cuba en 2014 tras 14 años de ausencia en los escenarios para ofrecer un concierto en el festival Leo Brouwer donde tuvo entre los invitados a Pablo Milanés .

Luego se ha mantenido viajando a la Isla y colaborando con varios de sus colegas en La Mayor de las Antillas.

Una de las más recientes actuaciones de Pancho Céspedes en Cuba fue en el Festival Internacional de Cine de Gibara, en la provincia oriental de Holguín.

Hasta el momento el músico cubano no se ha pronunciado sobre esta polémica que se espera tome fuerza en los próximos días.