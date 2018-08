El emotivo gesto de una policía argentina amamantando a un bebé hospitalizado

El gesto de Celeste Ayala, agente de la Bonaerense, protagonizó una emotiva escena mientras se encontraba de servicio en el hospital de niños de La Plata.

La policía se percató que uno de los niños ingresados no paraba de llorar y, siguiendo su instinto maternal, pidió permiso para darle el pecho al pequeño.

Un compañero suyo compartió lo vivido en Facebook, donde elogió la reacción de Ayala con un tierno mensaje. "Quiero hacer público este gran gesto de amor que tuviste hoy con ese bebito, que sin conocerlo no dudaste y por un momento cumpliste cómo si fueras su madre, no te importo LA MUGRE Y EL OLOR como los señores profesionales del hospital manifestaban. Cosas así no se ven todos los días", escribió.

"Hoy 14 de agosto día de la mujer policía te pasaste compañera", añadió en la nota de la citada red social.

En cuanto esta agente entró en acción el bebé dejó de llorar en una imagen que se hizo viral.

De hecho, en Facebook ya sido compartida por 65 mil usuarios y acumula más de 200 comentarios.