Financiamiento a congresos del régimen y reunión con Fidel: Los vínculos de Epstein con Cuba

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Una investigación del periodista Shirsho Dasgupta, reportero del Miami Herald, revela los vínculos del financiero y delincuente sexual registrado Jeffrey Epstein con Cuba, entre ellos una reunión con Fidel Castro en 2003 y el financiamiento de un congreso de neurociencias respaldado por el régimen cubano en 2017.

El trabajo, publicado este martes, se basa en los millones de páginas de registros que el Departamento de Justicia de EE.UU. dio a conocer a principios de 2026 y forma parte de la cobertura más amplia del Herald sobre los archivos Epstein.

En marzo de 2003, Epstein viajó a Cuba junto a su cómplice y expareja Ghislaine Maxwell y el expresidente colombiano Andrés Pastrana Arango.

La propia Maxwell confirmó el encuentro con el dictador cubano al fiscal general interino Todd Blanche en una entrevista en 2025: «Nos reunimos con Fidel Castro», declaró, según los documentos del Departamento de Justicia citados por el Herald.

El Herald aclaró que no encontró pruebas de que Epstein discutiera política o negocios con el líder cubano durante esa visita.

Aproximadamente 15 años después, Epstein materializó lo que los registros describen como su sueño de financiar un «gran congreso en La Habana».

En noviembre de 2017, financió el NeuPsyco Congress, un congreso internacional de neurociencias con respaldo del Estado cubano, celebrado en la capital de la isla.

Epstein llegó a ese proyecto a través del investigador de Hong Kong Gino Yu, académico de la Hong Kong Polytechnic University, cuyo trabajo sobre la conciencia y las «habilidades especiales» el financiero ya financiaba.

Sin embargo, como documenta Shirsho Dasgupta, Epstein quedó profundamente insatisfecho con los resultados y se quejó de no haber recibido informes adecuados sobre el uso de su dinero.

En correspondencia con el neurofisiólogo británico Peter Fenwick, quien asistió al congreso, Epstein escribió: «Aún no he visto cómo se gastó un dólar de mi proyecto en Cuba. Ni un dólar, ni un artículo».

Fenwick le respondió que la conferencia había sido un éxito: «Conferencia excelente. Muchos jóvenes cubanos con pósters y ponencias de neurociencia, a quienes fue agradable animar. Algunos científicos cubanos sénior con descubrimientos notables».

El Herald intentó contactar a Yu a través de su universidad, pero no obtuvo respuesta.

Los registros del Departamento de Justicia sugieren que el NeuPsyco Congress fue la última vez que Epstein financió un proyecto académico en Cuba.

La investigación de Dasgupta también documenta otros vínculos de Epstein con América Latina: su asesoría al director ejecutivo de DP World —multinacional de Dubái— durante la nacionalización de los puertos venezolanos de Puerto Cabello ordenada por Hugo Chávez en 2009; sus tratos comerciales con el empresario venezolano Francisco D'Agostino, quien estuvo bajo sanciones de EE.UU. entre 2021 y 2025 por negociar acuerdos petroleros con la empresa estatal venezolana; y su interés en comprar aviones de South Aviation Inc., empresa de Fort Lauderdale del argentino Federico Machado, acusado en 2021 de conspiración para traficar cocaína en una operación criminal estimada en $350 millones.

Epstein finalmente no realizó esa compra.

Machado fue extraditado a EEUU desde Argentina a finales de 2025 y se encuentra bajo custodia federal a la espera de juicio, enfrentando una posible cadena perpetua.

La investigación de Dasgupta se enmarca en la cobertura más amplia del Herald sobre los archivos Epstein, liderada por la periodista Julie K. Brown, quien en 2018 expuso el acuerdo de inmunidad que protegió al financiero en Florida y que desencadenó su posterior procesamiento federal.