¿Qué selección de fútbol vale más de 1.500 millones de euros en el Mundial 2026? Estos son los equipos más valiosos

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Francia es la selección más valiosa del Mundial 2026 con una plantilla tasada en 1.530 millones de euros, según un análisis de valores de plantilla por grupos publicado por Sportingpedia con datos de Transfermarkt.

El torneo, el primero en la historia con 48 selecciones participantes, reúne plantillas con un valor combinado de 17.570 millones de euros, pero la riqueza está lejos de repartirse de forma equitativa.

Solo cuatro equipos superan la barrera de los 1.000 millones de euros: Francia (1.530 de euros), Inglaterra (1.310 de euros), España (1.260 de euros) y Portugal (1.020 milones de euros).

Alemania se queda a las puertas de ese grupo de élite con 998 millones de euros, mientras que Brasil es la selección no europea mejor posicionada, en el sexto lugar con 912.2 millones de euros.

Los Países Bajos (837.2 millones de euros) y Argentina (818.5 millones de euros) ocupan el séptimo y octavo puesto, respectivamente, seguidos por Noruega en noveno con 601 millones de euros —impulsada en gran medida por el valor de Erling Haaland— y Bélgica en décimo con 542.9 millones de euros.

Siete de los diez equipos más valiosos del torneo pertenecen a la UEFA, lo que refleja la hegemonía europea en el mercado futbolístico mundial.

Costa de Marfil es la selección africana mejor valorada, en el puesto 11 con 530.9 millones de euros, apenas por delante de Turquía (494.2 millones de euros), Marruecos (488.2 millones de euros) y Senegal (472.9 millones de euros), que se quedan fuera del umbral de los 500 millones de euros.

Las 11 selecciones por encima de esa cifra concentran 10.360 millones de euros, el 59% del valor total del torneo, mientras que las 37 restantes se reparten apenas 7.200 millones de euros.

En el extremo opuesto del ranking se encuentra Jordania, con una plantilla valorada en solo 19.83 millones de euros: la francesa vale 77.2 veces más.

Francia por sí sola supera el valor combinado de las 14 selecciones menos valiosas del torneo —Australia, Uzbekistán, Túnez, Cabo Verde, Haití, Sudáfrica, Arabia Saudita, Nueva Zelanda, Panamá, Irán, Curazao, Irak, Qatar y Jordania—, cuyo total asciende a 600.48 millones de euros.

Los grupos más y menos valiosos

Por grupos, el Grupo I —integrado por Francia, Noruega, Senegal e Irak— es el más valioso con 2.624.95 millones de euros, el 14.9% del valor total del torneo.

El Grupo L (Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá) ocupa el segundo lugar con 1.957.23 millones de euros, seguido por el Grupo E (Alemania, Costa de Marfil, Ecuador y Curazao) con 1.931.33 millones de euros.

En el extremo opuesto, el Grupo A —con México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa— es el menos valioso con 572.88 millones de euros y el único sin ningún equipo por encima de 200 millones de euros.

La brecha entre el grupo más y el menos valioso alcanza los 2.052 millones de euros: el Grupo I vale 4.58 veces más que el Grupo A.

El formato ampliado a 48 selecciones ha dado cabida a más naciones en el escenario global, pero como concluye el análisis, «la fortaleza financiera sigue concentrada en un pequeño número de equipos de élite», con Francia, Inglaterra y España marcando el listón individual y el Grupo I destacando claramente por encima del resto del sorteo.

El torneo arranca el 11 de junio y se extiende hasta el 19 de julio de 2026 en 16 sedes de Estados Unidos, Canadá y México.