Selena Gomez presume de escote y abdomen con sexy bikini

La cantante estadounidense Selena Gomez compartió con sus seguidores una serie de fotos en bikini en su cuenta de Instagram este miércoles. La también actriz hizo alarde de su abdomen plano y su escote en un colorido traje de baño, mientras pasaba el rato en un yate con sus amigas.

Instagram / Selena Gomez

La artista de 26 años, combinó su bikini azul y verde con argollas de oro, cabello suelto y un maquillaje bien ligero, optando por un toque de máscara y un lápiz labial rosa muy claro.

Las fotografías compartidas por la intérprete de Back To You, superaron los dos millones y medio de 'Me gusta' en Instagram, tan solo una hora después de haber sido publicadas.

La cantante disfrutó de un merecido descanso luego del rodaje del filme The Dead Do not Die, en Nueva York. Selena protagoniza la comedia de terror junto a Austin Butler, Bill Murray, Tilda Swinton, Adam Driver y Daniel Craig.