Argentina renueva el equipo para amistosos tras un mal Mundial

BUENOS AIRES, 17 ago (Reuters) - El técnico provisorio de la selección de fútbol de Argentina, Lionel Scaloni, convocó a 20 jugadores que no participaron del Mundial de Rusia para los amistosos FIFA de septiembre en los que no jugará la estrella Lionel Messi, quien había informado que no estaba disponible para la convocatoria.

Los partidos que Argentina disputará contra Guatemala y Colombia en Estados Unidos serán los primeros tras el mal desempeño del conjunto sudamericano en la Copa del Mundo, donde sufrió para superar la etapa de grupos y fue eliminado en octavos de final tras perder 4-1 contra Francia.

El astro de Barcelona Messi decidió no jugar para el seleccionado en los amistosos de septiembre, según confirmó la semana pasada a Reuters una fuente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

En línea con los pedidos del público argentino de una renovación de los jugadores de la "albiceleste", la nómina es encabezada por los delanteros del Inter de Italia Mauro Icardi y Lautaro Martínez, el goleador de Fiorentina Giovanni Simeone y el mediocampista de Sevilla Franco Vázquez.

A su vez, la lista excluye a históricos de la selección argentina como Gonzalo Higuaín, Sergio Agüero y Ángel Di María.

Los jugadores que tienen una segunda oportunidad tras la eliminación que le costó el cargo al exentrenador Jorge Sampaoli son el arquero Franco Armani, los defensores Gabriel Mercado, Eduardo Salvio, Marcos Acuña y Nicolás Tagliafico, los mediocampistas Giovani Lo Celso y Maximiliano Meza y los delanteros Cristian Pavón y Paulo Dybala.

El conjunto albiceleste, que será dirigido por Scaloni hasta tanto la AFA anuncie al sucesor de Sampaoli, jugará el 7 de septiembre ante Guatemala en Los Ángeles y el 11 frente a Colombia en Nueva Jersey.

A continuación, los convocados:

-Arqueros: Franco Armani (River Plate, Argentina), Gerónimo Rulli (Real Sociedad, España) y Sergio Romero (Manchester United, Inglaterra).

-Defensores: Fabricio Bustos (Independiente, Argentina), Gabriel Mercado (Sevilla, España), Germán Pezzella (Fiorentina, Italia), Ramiro Funes Mori (Villarreal, España), Alan Franco (Independiente), Nicolás Tagliafico (Ajax, Holanda), Walter Kannemann (Gremio, Brasil), Leonel Di Plácido (Lanús, Argentina), Eduardo Salvio (Benfica, Portugal), Marcos Acuña (Sporting Lisboa, Portugal).

-Mediocampistas: Leandro Paredes (Zenit, Rusia), Santiago Ascacibar (Stuttgart, Alemania), Rodrigo Battaglia (Sporting Lisboa), Gonzalo Martínez (River Plate), Giovani Lo Celso (PSG, Francia), Franco Cervi (Benfica), Maximiliano Meza (Independiente), Matías Vargas (Vélez Sarsfield, Argentina), Franco Vázquez (Sevilla) y Exequiel Palacios (River Plate).

-Delanteros: Ángel Correa (Atlético Madrid, España), Lautaro Martínez (Inter), Mauro Icardi (Inter), Giovanni Simeone (Fiorentina), Cristian Pavón (Boca Juniors, Argentina) y Paulo Dybala (Juventus, Italia).

Tite llama a varios jóvenes para amistosos de Brasil ante EE.UU. y El Salvador

RÍO DE JANEIRO, 17 ago (Reuters) - El futbolista del Manchester United Andreas Pereira y el del Barcelona Artur aparecen entre las nuevas caras de la selección de Brasil para los amistosos contra Estados Unidos y El Salvador, de acuerdo a la convocatoria dada a conocer el viernes por el entrenador Tite.

Pereira, el mediocampista ofensivo de 22 años que pasó la temporada pasada cedido en el Valencia, es uno de los dos jugadores del Manchester United en el equipo, junto con Fred.

Artur también aparece en la nómina tras un prometedor inicio de temporada con el Barcelona.

Lucas Paqueta, el joven centrocampista ofensivo del Flamengo, fue citado por primera vez, al igual que Pedro, Everton y Felipe.

Entre los jugadores habituales que quedaron fuera de la convocatoria destacan Marcelo, Miranda, Paulinho y Gabriel Jesús.

Tite dijo que dejó fuera a varios veteranos para darle oportunidades a los jóvenes de mostrar lo que pueden hacer.

Brasil enfrentará a Estados Unidos en Nueva Jersey el 7 de septiembre y cuatro días después jugará con El Salvador en Washington.



A continuación, los convocados:

Arqueros: Alisson (Liverpool), Hugo (Flamengo) y Neto (Valencia)

Defensores: Alex Sandro (Juventus), Dede (Cruzeiro), Fabinho (Liverpool), Fagner (Corinthians), Felipe (Porto), Filipe Luis (Atlético Madrid), Marquinhos y Thiago Silva (Paris St Germain)

Mediocampistas: Andreas Pereira y Fred (Manchester United), Phillipe Coutinho y Arthur (Barcelona), Casemiro (Real Madrid), Lucas Paqueta (Flamengo) y Renato Augusto (Beijing Guoan)

Delanteros: Douglas Costa (Juventus), Roberto Firmino (Liverpool), Neymar (PSG), Pedro (Fluminense), Willian (Chelsea) y Everton (Gremio).

(Escrito por Andrew Downie; editado en español por Javier Leira)