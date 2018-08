¡Entérate! Esta es la música que escucha Gente de Zona

Si alguna vez te preguntaste qué música les gustaría escuchar a los integrantes del popular dúo cubano Gente de Zona en sus ratos libres, durante sus constantes viajes e incluso en casa, pues ¡aquí lo tienes!

Alexander y Randy Malcom han compartido en su cuenta oficial de Facebook su lista de reproducción de Spotify favorita, en la que figuran las agrupaciones cubanas Van Van, Adalberto Álvarez y su Son y Yoruba Andabo, y sus compañeros de género el Taiger, Ozuna, J Balvin, Daddy Yankee, Luis Fonsi y CNCO.

"Esta es la música que escuchamos día a día, cuando estamos de gira, en casa junto a la familia o cuando se puede. Si te gusta guárdala en tu librería. ¿Le agregarías alguna canción?", escribió el dúo junto a la playlist de Spotify.

Otros temas en la lista favorita de Gente de Zona son Passionfruit de Drake, Shape of You de Ed Sheeran, Bad Liar de Selena Gomez, Cold de Maroon 5 y Future, Crying in the Club de Camila Cabello y Story Of My Life de One Direction.

De sus colegas hispanos, Gente de Zona prefiere Me soltaste de Jesse y Joy, Mi Marciana de Alejandro Sanz, Es Tarde de Juanes, e Historia de Taxi de Ricardo Arjona.