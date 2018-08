Melendi anuncia que será padre por cuarta vez

El cantante español Melendi y su pareja Julia Nakamatsu tienen un gran motivo para estar felices: ¡están esperando su segundo hijo!

El escenario del festival Startlite en Marbella fue el lugar que eligió el intérprete de Déjala que baile para anunciar la bella noticia que pocos se esperaban: se convertirá en papá por cuarta vez. Un momento que seguro él y su pareja no olvidarán nunca.

"Muchos me dicen: 'Melendi, ¡cuánto has cambiado!' Y yo digo, hombre, como no voy a cambiar. Mira si he cambiado, y esto lo digo aquí como primicia, que estoy esperando mi cuarto hijo", confesó el cantante asturiano a su público durante el concierto que dio en la ciudad española.

Aunque ni el artista ni su pareja han revelado más información al respecto, seguro que no tardará en seguir compartiendo estos momentos de felicidad con sus fans.

El español y la argentina se conocieron en el verano de 2014, cuando el artista estaba de gira por Latinoamérica. Fue entonces que se enamoraron y dos años después se convirtieron en padres de Lola.

Además de la pequeña de dos años, Melendi tiene otros dos hijos fruto de dos relaciones anteriores: Carlota y Marco.