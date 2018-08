Críticas al republicano DeSantis por usar la palabra "mono" al referirse a su rival afroamericano

Ron DeSantis, el candidato republicano a gobernador en Florida, ha recibido fuertes críticas este miércoles por una expresión de doble sentido que usó en una entrevista televisiva para criticar a su rival demócrata Andrew Gillum, afroamericano, quien el martes por la noche ganó sorpresivamente las primarias de su partido.

En una entrevista en Fox News, DeSantis dijo que Andrew Gillum, alcalde de Tallahassee, es un candidato carismático.

“Lo último que tenemos que hacer es ponernos a monear (hacer payasadas, en inglés monkey up) tratando de abrazar una agenda socialista con enormes aumentos de impuestos y la bancarrota del estado. Eso no va a funcionar. Eso no va a ser bueno para la Florida”, expresó.

Según la cadena Telemundo, en Estados Unidos la expresión “monkey up” es percibida como racista. La palabra monkey (mono, en inglés) es un insulto muy común contra los individuos de raza negra, opinión que comparten los historiadores.

“Es repugnante que Ron DeSantis esté lanzando su campaña electoral general con mensajes racistas en código”, protestó Terrie Rizzo, presidenta del Partido Demócrata de Florida.

Gillum, quien fue respaldado en su campaña por Bernie Sanders, compite ahora para convertirse en el primer gobernador afroamericano del estado. Mientras DeSantis, que fue respaldado por el presidente Donald Trump, representa el séptimo distrito congresional del estado.

Tras las críticas, un portavoz de DeSantis le dijo a NBC News que sus palabras no tenían nada que ver con la raza.

“Ron DeSantis obviamente estaba hablando de que Florida no tomó la decisión equivocada de adoptar las políticas socialistas que defiende Andrew Gillum. Caracterizarlo como cualquier otra cosa es absurdo. La economía de la Florida ha estado en movimiento durante los últimos ocho años y lo último que necesitamos es un demócrata de extrema izquierda que intente detener nuestro éxito”, recalcó.

Acerca del tema, el portavoz de Gillum, Geoff Burgan, comentó: “Como decimos en Tallahassee, bendigo su corazón”.