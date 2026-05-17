Crece polémica en EE.UU. por verificación masiva de ciudadanía en registros electorales

Una mujer acude a votar en un colegio electoral del sur de Florida (Imagen de Referencia)

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La administración Trump ha procesado al menos 67 millones de registros electorales a través del programa federal SAVE —siglas en inglés de Verificación Sistemática de Extranjeros para Beneficios— del Departamento de Seguridad Nacional, en un esfuerzo masivo para verificar la ciudadanía de los votantes antes de las elecciones de noviembre de 2026, según informó este domingo la agencia AP.

Al menos 25 estados —principalmente controlados por republicanos— han participado en el programa desde abril de 2025, cuando la administración amplió significativamente sus capacidades de búsqueda.

De los 60 millones de registros verificados en un año, el sistema identificó aproximadamente 24,000 posibles no ciudadanos.

La subsecretaria de Justicia Harmeet Dhillon declaró en Fox News que las verificaciones también identificaron unos 350,000 personas que aparentemente han fallecido.

Carolina del Norte procesó adicionalmente 7.4 millones de registros, identificando otros 34,000 votantes potencialmente fallecidos, con lo que el total de posibles fallecidos en los 67 millones de registros asciende a unas 384,000 personas, una fracción del 1% del total.

Los posibles no ciudadanos representan aproximadamente 400 por cada millón de registros verificados, una proporción que los críticos señalan como evidencia de que el fenómeno del voto de no ciudadanos es extremadamente raro.

Sin embargo, el problema central que denuncian los defensores de derechos civiles no es la magnitud del fraude detectado, sino los errores del sistema.

Casos como el de Anthony Nel, ciudadano naturalizado de 29 años originario de Sudáfrica, ilustran el riesgo: su registro fue cancelado temporalmente en Texas tras ser marcado como posible no ciudadano, pese a haber llegado al país a los ocho años y haberse hecho ciudadano a los 16.

«Está claro que el proceso que han puesto en marcha para esto no funciona», declaró Nel, quien es demandante en una de las al menos seis demandas federales presentadas contra el programa SAVE o contra estados que lo utilizan.

En Dallas, el abogado y activista de derechos electorales Domingo García, de 68 años, vio cancelado su registro sin explicación, pese a llevar 50 años votando y haber participado en las primarias del 3 de marzo.

«No debería haber estado en ninguna lista», afirmó García.

El programa SAVE —siglas en inglés de Verificación Sistemática de Extranjeros para Beneficios— fue creado originalmente para evitar que no ciudadanos recibieran beneficios gubernamentales, y más de 1,300 agencias lo utilizan actualmente.

Su expansión al ámbito electoral forma parte de un esfuerzo más amplio de Trump por federalizar ciertas funciones electorales, formalizado mediante la orden ejecutiva 14399, firmada el 31 de marzo, que ordena al Departamento de Seguridad Nacional y a la Administración del Seguro Social crear listas estatales de ciudadanos verificados al menos 60 días antes de cada elección federal.

Florida siguió esa línea con la aprobación de la «Florida SAVE Act», firmada por el gobernador Ron DeSantis el 2 de abril, que exige prueba de ciudadanía para registrarse como votante.

El estado también incluirá el estatus migratorio en sus procesos de verificación electoral.

El Departamento de Justicia ha demandado a estados que se niegan a entregar sus listas de votantes sin redactar, pero los tribunales han rechazado varias de esas demandas, incluida la presentada contra Massachusetts, desestimada el pasado jueves por el juez Leo Sorokin al considerar que el gobierno no explicó adecuadamente la base y el propósito de su solicitud.

Freda Levenson, abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles de Ohio, resumió así la postura crítica: «Dispara primero y pregunta después».

«Si un votante es eliminado erróneamente, para cuando se entere y lo corrija, puede que ya haya perdido su oportunidad de votar en esa elección», advirtió Levenson, cuya organización impugna una ley de Ohio que exige verificaciones mensuales con el sistema SAVE.