"Amo a Marco Rubio": JD Vance sobre fórmula para las elecciones de 2028

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El vicepresidente JD Vance descartó este miércoles hablar de ambiciones presidenciales para 2028 al ser preguntado sobre una posible fórmula conjunta con el secretario de Estado Marco Rubio, aunque no escatimó elogios hacia su colega de gabinete: «¡Amo a Marco! Creo que es un gran secretario de Estado. Se ha convertido en un amigo muy, muy querido».

La pregunta surgió en el contexto de declaraciones del propio presidente Donald Trump, quien en octubre de 2025 describió un posible ticket Vance-Rubio como «imparable» y este mismo miércoles volvió a sugerir, según CBS News, que Rubio es «alguien que quizás se uniría a JD de alguna forma» para las elecciones presidenciales de 2028.

Vance, sin embargo, fue categórico al rechazar el tema: «Hay pocos asuntos sobre los que quiero hablar menos que sobre qué cargo voy a buscar dentro de unos años, cuando estoy pasando un buen rato e intentando hacer un buen trabajo en el puesto para el que el pueblo estadounidense ya me eligió».

El vicepresidente también apeló a lo que, según él, esperaría cualquier ciudadano de sus gobernantes: «Si yo fuera el pueblo estadounidense, hay pocas cosas que odiaría más que a una persona que apenas ha estado en un cargo por un año y medio y que ya está buscando un puesto dentro de dos años y medio. Hagamos un buen trabajo ahora. Lo estamos haciendo. Solo tenemos que seguir adelante».

Vance cerró su respuesta subrayando que tanto él como Rubio comparten ese enfoque: «Ambos estamos muy enfocados en cumplir con los asuntos del pueblo estadounidense en este momento».

Las declaraciones se producen en medio de una creciente especulación sobre la sucesión republicana, impulsada por el hecho de que Trump no puede aspirar a un tercer mandato por la 22ª Enmienda constitucional.

Este miércoles, el propio Trump señaló que Vance es «lo más probable» como su heredero aparente del movimiento MAGA, aunque calificó de «demasiado pronto» hablar del tema.

La carrera interna republicana para 2028 muestra resultados divergentes según la metodología empleada. Vance domina entre la base MAGA: obtuvo 53% en el sondeo de la CPAC de marzo de 2026 frente a 35% de Rubio, y registra 77% de aprobación entre republicanos frente a 66% de su rival.

Sin embargo, Rubio ha ganado terreno significativamente en encuestas de población general y entre donantes del establishment. Una encuesta AtlasIntel de este mes lo sitúa liderando con 45.4% frente a 29.6% de Vance.

En una reunión en Mar-a-Lago en febrero de 2026, aproximadamente 25 donantes republicanos se inclinaron «casi unánimemente» por Rubio, con una proporción descrita como «80-20 a favor de Marco».

La dinámica entre ambos es de rivalidad implícita pero cordialidad pública. Rubio ha declarado que Vance «sería un gran candidato» si decide postularse, mientras que Vance ha afirmado que Rubio «no es su rival».

Los mercados de predicción Kalshi llegaron a colocar a Rubio como favorito con 19% de probabilidades, superando a Vance con 18%, con más de 17 millones de dólares negociados.

Trump, que este miércoles también elogió a ambos funcionarios, había descrito en octubre de 2025 la posible fórmula Vance-Rubio como «imparable», alimentando una especulación que, al menos por ahora, ninguno de los dos parece dispuesto a alimentar públicamente.