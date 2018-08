Así reacciona Selena Gomez con los que le dicen fea

Si hay alguien que sabe lidiar con los haters, esa es Selena Gomez. La cantante estadounidense ha sido blanco de críticas en numerosas ocasiones y ha tenido que lidiar con quienes no la consideran 'físicamente apta' para ser una celebrity, o quienes le critican su relación con Justin Bieber.

Con 141 millones de seguidores, Selena es la reina de Instagram y muy querida por sus fans, pero tanta popularidad también tiene sus riesgos, sobre todo si se elige ser natural y sin filtros, una verdadera arma de doble filo en las redes.

La intérprete de Back To You, que en junio pasado tuvo que enfrentarse a que Stefano Gabbana, codirector de la famosa casa de modas Dolce & Gabbana, la tildara de fea en Instagram, ha contado en una entrevista concedida al portal Footwear News que lo que digan sobre ella realmente no le importa.

No ad for you

La también actriz, que nunca responde a las críticas ni se deja enredar en polémicas en la red, aseguró que quien no la acepte, "está en su derecho", como también ella defiende el suyo de quererse tal cual es "amable y no intensa".

Selena, que también ha tenido que aguantar que le llamen 'gorda', aconseja a cualquiera que sufra críticas en Instagram acerca de su aspecto físico que las ignore y se centre en lo especial y único que es su propio cuerpo. Y concluyó diciendo: “Yo elijo cuidarme porque quiero, no para demostrarle nada a nadie”.