Kourtney Kardashian: "Estoy harta de mi familia, no me apoyan ni me consideran”

La mayor de las hermanas Kardashian ha hecho saber que está harta de su familia porque "no me apoyan ni me consideran". El mediático clan, que vive de exponer su vida privada frente a millones de espectadores, tiene el número uno si de escándalos se trata.

Y es que desde que comenzó la nueva temporada de Keeping Up With The Kardshians, los problemas de la familia con Kourtney han ido en aumento. Primero, Kim y Khloé la criticaron por “trabajar poco” y no involucrarse al máximo con los proyectos familiares, lo que desató una acalorada pelea entre la esposa de Kanye West y su hermana mayor.

En el último episodio del reality show, Kendall confesó que Kourtney no quería pasar las fiestas de Navidad con la familia porque "ellas no me apoyan, no consideran mis sentimientos" y aseguró que esa es "exactamente la razón por la que mis hermanas y yo no nos hemos estado llevando bien".

Kourtney terminó diciendo que "si no sucede exactamente lo que ellas quieren siempre hay críticas, juicios, y no estoy acá para que me critiquen a diario”.

Luego de lo sucedido, Kourtney publicó una foto junto a su hermana Kim en Instagram. Se trata de una imagen de 1995, en la que se perciben muy claramente los cambios a los que se ha sometido Kim con cirugías, y que la intención de Kourtney era exponer a su hermana, que en efecto, se llevó cientos de críticas.