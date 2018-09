Recaudan fondos para el funeral de un joven cubano baleado en Houston

Una campaña de recaudación de fondos ha sido creada esta semana para cubrir los gastos funerarios de un joven cubano que presuntamente murió baleado hace unos días en una discoteca de Houston, Texas.

A través de la plataforma Gofundme, amigos y familiares de Leandro Domínguez buscan recaudar 20.000 dólares para costear sus honras fúnebres y su traslado a Cuba. Aunque el perfil no añade sus datos personales o detalles sobre los hechos en torno a su muerte, las redes sociales del cubano revelan que es original de Bayamo y radicaba en Houston.

Asimismo, personas cercanas a Domínguez han dejado saber vía Facebook que el joven fue baleado en la discoteca cubana Sol Billares, en el Bellaire Boulevard de esa ciudad.

“Mi corazón está de luto y roto por la triste noticia de tu partida al cielo en manos de personas sin escrúpulos, sin alma. Me entristece mucho, sobre todo recordando que hablamos un día de que no fueras más a ese antro de perdición que es Sol Billares. Que lo deberían cerrar porque no fuiste el primero y también sé que no serás el último”, escribió la usuaria Yaniesi de la Torres.

La campaña ha registrado una actividad creciente desde que fuera lanzada hace poco más de 24 horas. La misma ha sido compartida más de mil veces en Facebook y ha alcanzado recaudar más de 1.600 dólares.

Nota aclaratoria: CiberCuba no se hace responsable de las campañas de recaudación de fondos en Internet.