EE.UU. flexibiliza la pausa migratoria: Alivio parcial para cubanos con permisos de trabajo y asilo

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El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) anunció este lunes una flexibilización parcial de la pausa migratoria que afecta a ciudadanos de 39 países considerados de alto riesgo, entre ellos Cuba, Venezuela y Haití, levantando las suspensiones para categorías específicas como permisos de trabajo, solicitudes de asilo y trámites asociados con médicos.

De acuerdo con Telemundo la medida llega más de tres meses después de que la administración Trump congelara la revisión de solicitudes migratorias para esas 39 naciones, una política que paralizó más de 12 millones de casos migratorios y golpeó con especial dureza a la comunidad cubana.

En una alerta publicada en su sitio web, USCIS reiteró que encontró «deficiencias» que hicieron que algunas solicitudes fueran aprobadas pese a que «no debieron haberlo sido», y anunció que ha establecido un proceso interno para levantar suspensiones en casos individuales o grupales, el cual requiere revisión exhaustiva por parte de múltiples oficinas.

Entre los procesos que ya no estarían en pausa figuran: ciertos documentos de autorización de empleo, solicitudes de asilo de países no considerados de alto riesgo, solicitudes asociadas con médicos, ciertas ceremonias de juramento reprogramadas, formularios de adopción internacional, ciertas peticiones de visas de inmigrante especial y ciertas peticiones presentadas por ciudadanos estadounidenses.

También quedan exentos de la pausa los extranjeros que fueron sometidos a verificación a través de la Operación PARRIS, el programa lanzado por el Departamento de Seguridad Nacional para re-examinar casos de refugiados mediante nuevas verificaciones.

Sin embargo, la agencia no detalló si la reanudación aplicaría a los ciudadanos de los 39 países en su totalidad o solo a algunos específicos, lo que mantiene la incertidumbre para miles de cubanos con trámites pendientes.

El impacto de la congelación sobre los cubanos ha sido devastador. Las aprobaciones de residencia permanente cayeron 99.8%, pasando de 10,984 en febrero de 2025 a apenas 15 en enero de 2026, según datos del Instituto Cato, y más de 100,000 casos de cubanos podrían estar afectados.

En paralelo, las detenciones de cubanos por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) aumentaron 463% desde octubre de 2024 hasta enero de 2026, superando los 1,000 arrestos mensuales.

Esta flexibilización parcial se produce días después de que el juez federal George L. Russell III, del Distrito de Maryland, declarara ilegal la suspensión indefinida de green cards el pasado martes, ordenando reactivar solicitudes para 83 demandantes y concluyendo que «USCIS no tiene discreción para no adjudicar casos en absoluto».

La congresista María Elvira Salazar también había presionado al Secretario de Seguridad Nacional para reanudar los procesos de ciudadanía y naturalización para cubanos y venezolanos en el sur de Florida, argumentando que «cumplieron con la ley, pasaron todos los filtros y se lo han ganado».

USCIS indicó además que trabaja en un plan de evaluación por niveles y en verificaciones ampliadas de antecedentes penales, de identidad y controles de seguridad, aunque la congelación general para los 39 países de alto riesgo sigue vigente en la mayoría de las categorías, y la agencia no ofreció un calendario para levantar las restricciones restantes.