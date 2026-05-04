"No me gusta trabajar": Todo lo que dijo esta cubana en EE.UU. que causa controversia en redes

Una cubana identificada en TikTok como @yisi9 desató un encendido debate en redes sociales tras publicar un video en el que afirma abiertamente que no le gusta trabajar y que prefiere el emprendimiento y la inversión al empleo asalariado de horario fijo.

El clip, publicado el 8 de abril y con una duración de un minuto y 27 segundos, acumuló más de 309,700 vistas, 12,300 likes y 499 comentarios, convirtiéndose en un tema de debate sobre el emprendimiento frente al trabajo tradicional.

«A mí no me gusta trabajar y eso ha sido tema de controversia. Pero el mundo para ser mundo tiene que haber de todo», afirma @yisi9 al inicio del video.

La creadora aclara que su rechazo no es a la productividad en general, sino al modelo de empleo asalariado con horario fijo. «No me veo trabajando un horario de nueve a cinco y he sido muy criticada por eso», señala.

En cambio, describe su pasión por los negocios y la inversión: «A mí me gusta el emprendimiento. Yo soy negociante desde Cuba».

Parte de su relato se remonta a una infancia marcada por la precariedad en la isla. «Nosotros tuvimos que venderlo todo en la casa, absolutamente todo, porque no teníamos ni esta. Teníamos que vender hasta los lapicitos para pintarnos las cejas, todo», recuerda.

Fue su abuela quien la introdujo al mundo de los negocios desde pequeña. «Mi abuela me llevaba a lugares donde yo veía que ella hacía negocio. Yo me crié en ese ambiente de negocio y yo siento que de esa manera que yo me crié fue lo que me impulsó llegar a donde estoy hoy», explica.

Actualmente, @yisi9 gestiona un negocio en línea y organiza su tiempo de forma autónoma. «Hoy me hago las uñas, mañana me siento en un sofá, pasado estoy metida en la computadora veinticuatro horas buscando la manera de crecer mi negocio que tengo online», describe.

Su filosofía de trabajo es clara: «Cuando tengo el ánimo lo hago. Cuando no tengo el ánimo no lo hago». Y se define a sí misma con una sola frase: «Yo soy merolica desde que nací».

Aunque reconoce que el empleo formal tiene su valor —«trabajar en un horario de nueve a cinco te da una estabilidad»—, insiste en que ese modelo no es para ella y que cada persona tiene su propia manera de ver la vida.

El video se inscribe en un fenómeno creciente dentro de la diáspora cubana, donde jóvenes cubanos abren su propio negocio y venden a través de plataformas digitales como alternativa al empleo estatal o asalariado.

Casos como el de Flor de Cuba, quien llegó con 200 dólares a EE.UU. y rompió en llanto al alcanzar un millón de dólares en ventas en apenas 27 días a través de TikTok Shop, ilustran el potencial de este camino. Recientemente, Flor de Cuba fue reconocida con un premio como Creadora Revelación del Año en el TikTok Shop Summit.

Otra emprendedora, Azulina, pasó de mesera a generar miles de dólares mensuales en ventas en línea tras emigrar en 2023, mientras que una cubana con negocio en Cuba ganó en un día flojo 30,000 pesos cubanos pese a los apagones.

El debate entre emprendimiento y trabajo formal tiene raíces profundas en Cuba, donde la precariedad económica —una pareja necesita más de 40,000 pesos mensuales solo para alimentarse— empuja a muchos a buscar alternativas creativas que la mentalidad de «negociante», aprendida desde la infancia, convierte en una herramienta de supervivencia y superación.