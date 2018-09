Kim Kardashian sufre una lesión por su adicción a las selfies

La estrella de la telerrealidad, Kim Kardashian, ha sufrido una mala pasada de su mayor adicción: las selfies. La influencer está padeciendo de una lesión en la muñeca por el uso excesivo del celular y el movimiento al hacer las fotos.

Kim Kardashian / Instagram

El médico le ha mandado a llevar una muñequera ortopédica y le ha prohibido incluso que se haga más selfies, razón por la cual no hemos visto muchos en los últimos días.

Kim Kardashian / Instagram

La lesión de Kim quedó al descubierto en el nuevo capítulo de Keeping Up With The Kardashians. Kim estaba sentada en el sofá hablando con su madre Kris Jenner y su hermana Klhoé, cuando se quejó de un dolor en su mano.

"El médico me ha dicho que sujete el móvil solo de esta manera. Se me ha olvidado la muñequera ortopédica", les dice. Entonces su madre, preocupada, interviene: "¿qué médico?". Mientras, Kim pide ayuda a una asistente de producción para sacar "falsas" selfies y darle así un descanso a su muñeca.