Thalía muestra cómo Rihanna repite su look 28 años después

La mexicana Thalía vuelve a ser tendencia en la red después de compartir una historia a través de Instagram en la que muestra cómo Rihanna y ella lucen prácticamente el mismo look con casi tres décadas de diferencia.

Todo comenzó cuando la de Barbados compartió algunas imágenes en su perfil de la sesión fotográfica que ha protagonizado para la revista Garage en las que luce un atuendo muy particular: una voluminosa camisa que imita la textura de las rosas.

Al ver las comentadas imágenes de Riri, la intérprete de Me Oyen, me escuchan no dudó en acudir a su propia red social para señalar que con un atuendo similar ya posó ella, ni más ni menos, que hace 28 años.

No ad for you

La cantante y actriz se valió de un montaje fotográfico para mostrar con evidencias a sus seguidores que Rihanna y llevaba el mismo tipo de vestimenta. Pero la intérprete fue más allá y además mostró cómo las inmortalizaron en similares poses.

Aunque eso sí, sin querer tirar más leña al fuego ni acusar a la intérprete de Diamonds, la mexicana ha escrito encima del collage un texto de lo más apaciguador con muchos corazones: "Siempre he sido una niña de los años 60s. Amor y paz", ha escrito la cantante de No me acuerdo.

Captura de pantalla Instagram / Thalia

¿Crees que se parecen los posados?