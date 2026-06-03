"Mi canción favorita": Novia de Velito El Bufón se luce al ritmo de reparto del cantante cubano

Paula Martínez, novia del cantante cubano de reparto Velito El Bufón, guarda en su cuenta de TikTok varios videos en los que aparece bailando y disfrutando temas del artista, incluido uno que describió como «Mi canción fav».

El primero de los clips muestra a Paula al ritmo de «Cuidámela», colaboración de Velito con Dany Ome y Kevincito El 13, con la descripción «Esta canción es otra cosa».

El segundo video la muestra bailando «Kamasutra», tema de reparto de Velito con letra de contenido explícito y festivo, al que Paula calificó como su canción favorita.

No pasa desapercibido que la canción «Cuidámela», lanzada el nueve de abril, incluye versos en los que Velito le pide a alguien que cuide a su expareja: «En su vida ahora soy un extraño, pero fui su hombre, cuídamela que no es cualquier».

Muchos seguidores interpretaron que Paula bailara públicamente ese tema era una referencia directa a la situación con Thalía, expareja de Velito y madre de sus dos hijos.

Velito y Thalía anunciaron su separación en febrero de 2026, apenas días después del nacimiento de Thiago, el segundo hijo de la pareja, el nueve de ese mes.

Thalía confirmó la ruptura el 20 de febrero vía Instagram Stories, explicando que llevaban meses distanciados pero que había guardado silencio por estar «recién parida».

Tres días después del nacimiento, Velito viajó a Europa para cumplir compromisos de gira, y fue durante ese viaje cuando comenzaron a circular las primeras imágenes junto a Paula Martínez, identificada como tripulante de cabina.

El 13 de abril —coincidiendo con el cumpleaños número 21 de Thalía— Velito publicó selfis románticas con Paula y un video con besos, caricias y un «Te amo», dando por oficial la relación.

Dos días después, Paula subió el video bailando «Kamasutra», el que describió como su canción favorita.

El 13 de mayo, durante un concierto en La Habana, Velito presentó a Paula ante las cámaras con las palabras «mi mujer».

El pasado domingo, Thalía volvió a ser protagonista involuntaria cuando estuvo presente en el concierto de Velito en el Inicio del Verano en Varadero, mostrándose serena y con gafas mientras su ex actuaba en el escenario, en una actitud que eclipsó incluso la presencia de Paula en el evento.

«Sinceramente amo lo fuerte que fue Thalía para estar ahí y verlo en tarima cantando esas canciones después de todo lo que vivieron», escribió un usuario en redes, resumiendo el sentir de muchos seguidores.