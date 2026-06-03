Velito El Bufón anuncia importante paso en su carrera y lo celebra junto a su novia Paula

Velito El Bufón (nombre real: Dariel Gutiérrez Pérez) anunció en Instagram la renovación de su contrato de representación artística por tres años más, un momento que compartió junto a su novia Paula Martínez y su equipo de management en un restaurante elegante.
El cantante cubano de música urbana publicó imágenes de la firma del documento titulado «Contrato de Representación y Management Artístico» y acompañó las fotos con un mensaje emotivo: «Un día como hoy pero hace 3 años empezamos este camino mi manejo y yo con una maletas llena de sueños y sin un peso en el bolsillo, gracias a dios hemos logrado cosas que ni por la mente nos pasó, ya no lo vemos como trabajo somos una familia, hoy renovamos nuestro contrato 3 años más y ahora es cuando es ya con una carrera un poco más centrada y con la visión de comernos el mundo…. Vienen sorpresa LA ERA DEL MORBO».
Las imágenes muestran a Velito junto a otros integrantes de su equipo sosteniendo los contratos firmados, y una última foto en la que el grupo celebra con un brindis.
Paula Martínez, que se describe en sus redes como tripulante de cabina, aparece en las fotos del brindis, lo que convierte esta renovación en un paso tanto profesional como personal para el artista.
La pareja fue vista por primera vez juntos en España en marzo de 2026, y Velito oficializó la relación en Instagram el 13 de abril de 2026.
En mayo, el cantante la presentó públicamente en La Habana como «mi mujer», consolidando una relación que generó polémica por producirse semanas después de su separación de Thalía, madre de sus dos hijos, confirmada el 20 de febrero de 2026.
La renovación marca el inicio formal de esta nueva etapa, que el propio Velito describe como una carrera «un poco más centrada y con la visión de comernos el mundo».
El artista adelantó que vienen sorpresas, sin revelar más detalles sobre los proyectos que prepara bajo esta nueva etapa.
Preguntas frecuentes sobre la nueva etapa de Velito El Bufón
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es el nuevo paso en la carrera de Velito El Bufón?
Velito El Bufón ha renovado su contrato de representación artística por tres años más. Este paso es significativo para su carrera, ya que marca el inicio de una nueva etapa que él describe como más centrada y con la ambición de expandir su presencia en el mundo de la música urbana.
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¿Quién es la nueva pareja de Velito El Bufón?
La nueva pareja de Velito El Bufón es Paula Martínez. Ella es tripulante de cabina y fue oficializada como su novia en abril de 2026. La relación ha sido tema de conversación en redes sociales, especialmente debido a la reciente separación de Velito de Thalía, la madre de sus dos hijos.
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¿Qué polémicas rodean la vida personal de Velito El Bufón?
Velito El Bufón ha estado en el centro de la polémica debido a su rápida nueva relación con Paula Martínez. La controversia aumentó cuando se oficializó la relación poco después de su separación pública de Thalía, quien confirmó la ruptura apenas semanas después del nacimiento de su segundo hijo. Esta situación ha generado opiniones divididas entre sus seguidores.
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¿Qué proyectos futuros tiene Velito El Bufón en su carrera musical?
Velito El Bufón adelantó que vienen sorpresas en su carrera musical. Aunque no ha revelado detalles específicos, ha mencionado su intención de continuar creciendo y consolidándose en el mundo de la música, lo que sugiere que podría haber nuevos lanzamientos y colaboraciones en el horizonte.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.