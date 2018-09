La guerra sube de tono: Cardi B y Nicki Minaj se golpean en evento en Nueva York

La guerra entre Cardi B y Nicki Minaj ha subido completamente de tono. Luego de las pullas que se habían estado lanzando la una a la otra en redes sociales, ahora las raperas protagonizaron una pelea alfombra roja del Harper’s Bazaar con motivo de la Semana de la Moda de Nueva York que está sesionando estos días.

Alrededor de las 11 de la noche (hora de Nueva York), las artistas dieron vida a uno de los más grandes escándalos de los últimos tiempos, al agarrarse literalmente a golpes en pleno evento, lleno de diseñadores, estrellas, celebrities y muchos fotógrafos. El hecho dio rápidamente la vuelta al mundo pues resulta que Cardi B, terminó con un tremendo chichón en la frente.

La pelea ocurrió justo después de que Nicki Minaj terminara su paso por la alfombra roja del Harper’s Bazaar. Según informaron varios medios de entretenimiento, Cardi se le acercó y le dijo que dejara de decir y publicar mentiras sobre ella, y la artista de Chun Li le respondió que se fuera a su casa a cuidar de su hija en lugar de andar de fiesta.

En ese momento, Cardi se enfureció y se lanzó a agredirla físicamente, pero fue bloqueda por el equipo de seguridad que rodeaba a la artista de Trinidad y Tobago.

Al no poder acercarse a Nicki, Cardi se quitó un zapato y se lo lanzó, lo que desencadenó un forcejeo entre ambos cuerpos de seguridad y la rapera del Bronx terminó con un recuerdo de la noche en su frente. Cardi fue expulsada del evento inmediatamente y tuvo que abandonar el recinto golpeada y descalza.

Poco después, la intérprete de I Like It publicó en su cuenta de Instagram un comentario sobre lo sucedido: "He dejado pasar mucha mierda. He dejado que me menosprecies, he dejado que mientas sobre mí, dejé que intentaras parar mis cosas, ¡que jodieras con la forma en que como! Has amenazado a muchos artistas de la industria diciendo que si trabajaban conmigo dejarías de trabajar con ellos".

"Te he dejado contar demasiadas mierdas de mí. Me he enfrentado a ti en persona dos veces, y cada una de ellas has asumido el mea culpa. Pero cuando empiezas a hablar de mi hija, cuando haces comentarios sobre mí como madre, o cuando discutes sobre mi capacidad de cuidar de ella, ¡¡ ahí sobrepasas todos los putos límites!! He trabajado muy duro y he llegado muy lejos como para dejar que alguien me joda mi éxito. Las perras dicen mucha mierda en sus raps pero en la vida real son unas cobardes".