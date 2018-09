Leandro Penna sobre Lisandra Silva: "Nuestra relación fue difícil porque los dos somos de mucho carácter"

La modelo cubana Lisandra Silva y el argentino Leandro Penna, una de las parejas más mediáticas del Cono Sur, anunciaron su separación el pasado 11 de agosto, a través de sus redes sociales.

El participante del reality ¿Volverías con tu ex?, ha vuelto a tocar el tema de la separación en entrevista con el portal AR13, luego de rehusarse a hablar sobre su quiebre amoroso durante más de un mes.

“Yo creo que con respecto a Lisandra sucedió todo muy rápido, en todo sentido. Ella no venía con una relación hace mucho tiempo. Ella venía con otro hábito, ella estaba soltera entonces hacía lo que ella quería”, dijo Leandro, que resaltó que no tenía ninguna intención de hablar mal de su ex.

El chico reality contó que a pesar del amor que se tenían, la rutina terminó secando la relación. "Los dos nos terminamos cansando, la rutina nos cansó, trabajábamos juntos, vivíamos juntos, era todo juntos", y añadió que “salimos del reality y comenzamos a vivir una vida de casados. De un día para otro nos casamos, teníamos perro, todo esto sin estar casados”, refiriéndose a la relación que comenzaron luego de conocerse en el reality show Doble Tentación.

Leandro contó que tenían proyectos diferentes que los hacían poder compartir cada vez menos y que además tenían deseos de vida diferentes: mientras Lisandra ya deseaba casarse y tener un hijo, el argentino lo veía como un plan a un futuro más lejano.

A principios de agosto, la modelo cubana viajó a Ibiza y desde ahí lo llamó para terminar la relación, algo que ya Leandro veía venir.

“Yo ya sabía que ella estaba con este tema, estábamos medios agotados, pero nada de peleas ni discusiones. No me lo esperaba de la forma que fue. Uno sabe cómo empieza una relación pero no sabe cómo termina, me hubiese gustado que las cosas fueran diferentes. Me hubiera gustado hablar esto con ella personalmente no por teléfono, me hubiera gustado otra cosa pero también la entiendo, la apoyo, no puedo hacer nada… qué voy a hacer”, dijo.

El también modelo concluyó diciendo que los mejores momentos de su vida los pasó junto a Lisandra. “Viví algo que nunca me imaginé, con esa intensidad, con ese amor que me daba todos los días, una persona con mucha luz, un gran corazón. Me apoyó en todo, pero fue difícil porque los dos somos de mucho carácter”, zanjó.