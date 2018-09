Así disfrutó Camila Cabello del concierto de Luis Miguel en California

El mexicano Luis Miguel ofreció anoche un concierto en California donde cautivó a sus incondicionales, pero también a la cantante cubana Camila Cabello, quien desde las gradas disfrutó del show de El Sol de México y coreó sus grandes éxitos.

Junto a sus padres, Alejandro y Sinuhe Cabello, y su novio Matthew Hussey, la artista cantó algunos temas de Luis Miguel y lo hizo también para todos sus seguidores, ya que ha sido la propia artista quien a través de las historias de Instagram ha mostrado lo bien que se lo pasó en el estadio The Forum.

La Bikina fue uno de los temas que Camila Cabello y su madre cantaron a pleno pulmón, dejando ver toda la admiración que siente la intérprete de Havana por el cantante.

Pero la cubana estuvo también acompañada de su pareja durante el espectáculo. Mientras que la joven de 21 años y sus padres salen en primer línea, su chico, el británico Matthew Hussey se mantiene en un segundo plano, como se puede ver en este vídeo:

A raíz de estos clips son muchos los usuarios de las redes que se preguntan si habrá alguna colaboración entre los dos artistas.

Hace unos meses, la intérprete de Never Be The Same reveló en una entrevista que le gustaría colaborar con El Sol de México. "Me encantaría colaborar con Luis Miguel; de hecho, mi papá estaríamuy feliz si eso pasara", reveló.