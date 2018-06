El vídeo más candente de Camila Cabello con su novio enciende las redes

Camila Cabello y su novio Matthew Hussey están muy enamorados el uno del otro. Y aunque no docuementan su relación en las edes sociales, no temen a demostrar su amor en público.

La cantante cubana llegó el lunes a Barcelona de la mano de su novio, y parece que se lo están pasando muy bien por tierras españolas junto a él. Tanto que la cantante y el británico de 31 años encendieron las redes con los apasionados besos que se dieron en un parque de la ciudad española.

La intérprete de Havana se sentó sobre las piernas de su novio en un parque y se dejó llevar por la pasión sin importarle quién estuviera alrededor.

No ad for you

La cubana y el británico estaban acompañados por la madre y hermana de la artista en ese momento, y aprovecharon esos minutos de soledad para demostrar el amor que se profesan.

De hecho, después de los besos compartieron algunas risas con Sinuhé, la madre de la cubana.

Pero además de besarse, los novios hallaron otras maneras de divertirse.

La cantante, que además de ser una gran artista es una chica muy familiar, jugó con su hermana en los columpios.

La joven de 21 años también se atrevió a tirarse por un tobogán ante la atenta mirada de su pareja.

La cantante ha pasado unos días por España que seguro no olvidará pronto.

En su parada por Madrid, como parte de su gira Never Be The Same, la intérprete de Sangria Wine le dio una gran sorpresa a sus fans cuando subió al escenario al cantante David Bisbal. Juntos interpretaron la canción Bulería del español y dejaron al público boquiabierto con la espectacular actuación.