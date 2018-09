Adalberto Álvarez cuestiona que Havana D’ Primera, Van Van y Alain Pérez no estén nominados al Cubadisco en Música Bailable

La sorpresa generada por algunas ausencias en la categoría de Música Bailable en las nominaciones al Premio Cubadisco 2018 ―especialmente las de Havana d’ Primera, Van y Van y Alain Pérez ― ha motivado la reacción del músico cubano Adalberto Álvarez, quien desde el pasado 15 de septiembre ha publicado en sus redes sociales varias reflexiones sobre el tema.

“No cuestiono a los que están nominados al Cubadisco en música bailable, todos son merecedores de la nominación, pero me faltaron Van Van y Alexander Abreu y Alain Pérez como compañeros de fórmula en la categoría con sus excelentes producciones, no puedo entender por qué no están”, escribió el pasado sábado.

Al día siguiente, el maestro Adalberto, volvió sobre el tema: "Qué buena noticia, me acaban de decir que Alexander Abreu está en una categoría que se llama Musica bailable, Voces y diseño y que Van Van recibirá un premio especial, creo que después de esa noticia ahora disfruto más nuestra nominación. Felicidades".

Y poco después, añadió en otro texto:

"Para explicarlo un poco mejor les cuento que es una categoría para los líderes de agrupaciones bailables que a su vez son cantantes. EJ, El niño, Alain Perez, Alexander Abreu , Pablo FG entre otros con esas características, no sé exactamente quiénes están nominados sé que esta Alexander pero como quiera que sea esto amplía las posibilidades de premios a la música bailable. Buenas noticias".

Sin embargo, este lunes 17 de septiembre Adalberto ha explicado que a su regreso a La Habana ha realizado averiguaciones y que, tras hablar primero con un viceministro de Cultura y luego con el propio Alexander Abreu, ha llegado a la conclusión “de que nada tiene que hacer Havana de Primera en esa nueva categoría”.

Y añadió: “expreso públicamente mi desacuerdo con eso y aunque no me inclino a dar como favorito ninguno de los discos nominados incluyendo el de nuestra orquesta, creo que cada cosa debe estar en el que verdaderamente le corresponde”.

Álvarez concluye su texto destacando que este debe ser un “momento de unión", e insta a que “más directores” opinen sobre el tema. "Y que gane quien gane sea un verdadero triunfo para la Música bailable en Cuba”, sentencia.

El propio Alexander Abreu ha compartido una de las publicaciones de Adalberto Álvarez en su perfil de Facebook, donde se ha mostrado agradecido por la palabras de apoyo de su compañero. "Por su humildad es que usted es tan grande ante mí y ante los millones de Cubanos que dentro y fuera de Cuba lo aman. Usted es un ser humano inmenso y mi admiración no alcanza ante todo lo que usted nos demuestra día a día", ha escrito Alexander Abreu, quien se encuentra de gira por Europa.

Las nominaciones a Cubadisco 2018 fueron anunciadas el pasado 14 de septiembre en una ceremonia efectuada en el Salón de Embajadores del capitalino Hotel Tryp Habana Libre.

La Jiribilla ha destacado que esta edición resulta superior a la precedente “en cuanto a número, calidad y diversidad de las obras en concurso, con 241 producciones musicales inscritas”.

Este año serán reconocidos con los Premios de Honor el Septeto Nacional Ignacio Piñeiro por sus 90 años de fundado; Producciones Colibrí en su Aniversario 15, y el grupo venezolano Madera.

Recibirá el Premio Especial Extraordinario la cantautora Liuba María Hevia , por sus 35 años de vida artística y su obra fonográfica y autoral.

Del catálogo de la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales (EGREM) uno de los discos que recibirá un reconocimiento especial será Legado, de Formell y los Van Van.

El disco de Alain Pérez, ADN, por su parte, que fue nominado a los Latin Grammy en la categoría de “salsa” este año, ha sido completamente ignorado en las nominaciones del Cubadisco 2018.