Cuba duplica el precio europeo de una pieza de ropa en venta en Carlos III

Un post compartido por un usuario de Facebook en Cuba, denuncia la duplicación de precios de prendas de vestir en venta en el Mercado de Carlos III de La Habana.

En este caso, la pieza -un pulover de cuello- con precio original de 9.95 euros, se vende en el establecimiento estatal a 18.65 CUC. El post levantó la indignación de muchos, no solo por la desorbitante cifra, sino por el hecho de que "se restriegue en la cara del cliente".

Entre los comentarios que ha suscitado el post, además de la indignación, algún que otro usuario sugiere que la prenda puede haber sido colocada por alguna de las vendedoras de manera personal, puesto que no es nada común encontrar en las tiendas del estado las etiquetas con doble precio. El hecho de que una de las empleadas esté usando el establecimiento para vender una pieza suya, es más que creíble, puesto que es una práctica bastante frecuente en las tiendas estatales cubanas; lo cual no le resta ni el más mínimo de gravedad al asunto.

Los precios de la ropa en las tiendas de Cuba son extremos, sin contar además, la mala calidad, el mal almacenamiento, por ejemplo, de los zapatos, que se despegan o descascaran al mes de uso, y sumando que muchas de las prendas de vestir que se venden en las tiendas estatales, no responden a la necesidad de uso de los cubanos ni al clima de la Isla.

Desde luego, la ridícula relación calidad-precio-demanda no es el único problema, sino que los descabellados precios no se ajustan a la entrada económica de un cubano que perciba un salario del Estado; del que además se tiene que priorizar la compra de comida, en un país en el que desayunar, almorzar y comer no está al alcance de todos y en el que garantizar una alimentación de mínima calidad consume más del 90 % de la entrada de dinero de cualquier núcleo familiar...y a veces más.

Un pulover, que aunque no sea un artículo de primera necesidad no significa que no sea necesario, a un precio de 18.65 pesos convertibles, que equivalen a 466 pesos cubanos, en un país con un salario promedio mensual entre 500 y 700 pesos cubanos, es más que un sinsentido.

Las tiendas TRD Caribe no se quedan atrás, ofrece prendas de vestir compradas al bulto en almacenes mayoristas de la zona de Colón en el Canal de Panamá o ropa barata adquirida en China con gravámenes de más del 200%.

El mercado clandestino de ropa es el más socorrido para los cubanos, y aunque los precios son más costeables, principalmente por las modalidades de pago a plazos, no lo hace barato tampoco. Lo cierto es que, se mire por donde se mire, vestirse en Cuba es un lujo, y más que un lujo, una angustia.