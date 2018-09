Multas por 86.658 dólares para las compañías encargadas de la construcción del puente de la FIU que se derrumbó en Miami

Miami, 18 sep (EFEUSA).- La Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) impuso multas por un total de 86.658 dólares a cinco empresas relacionadas con la construcción de un puente peatonal que se derrumbó en Miami en marzo pasado con el resultado de seis personas muertas.

Las multas obedecen a infracciones a las normas de seguridad que resultaron en la muerte de un trabajador y en las heridas sufridas por otros cinco a raíz del derrumbe, según un comunicado difundido hoy por ese organismo del Departamento de Trabajo.

El pasado 15 de marzo se desplomó el puente peatonal prefabricado de 53 metros de largo que era construido sobre una de las principales vías de Miami con el fin de que los alumnos de la Universidad Internacional de Florida (FIU) pudieran acceder de manera más segura al campus.

Seis personas, incluido un trabajador de la construcción, murieron a causa del derrumbe del puente, en el que según un informe preliminar de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) se habían abierto grandes grietas unos días antes.

Una investigación de OSHA determinó que las compañías Figg Bridge Engineers Inc., Network Engineering Services Inc., Structural Technologies LLC Munilla Construction Management LLC y The Structural Group of South Florida Inc. no protegieron a los trabajadores cuando "las indicaciones de un potencial colapso del puente eran evidentes".

"De manera colectiva, estos patronos no proveyeron a sus empleados las medidas de protección necesarias cuando estaban trabajando en el puente el día que se derrumbó", dijo el administrador regional de OSHA, Kurt A. Petermeyer.

OSHA dio un plazo de 15 días hábiles a las cinco compañías desde la recepción de la notificación para responder, pedir una reunión con el director correspondiente de OSHA e impugnar los resultados de la investigación hecha por el organismo.

El derrumbe del puente, ocurrido a plena luz del día, impactó totalmente o parcialmente a ocho vehículos, siete de los cuales estaban ocupados, y dejó seis muertos y ocho heridos.

En la construcción del puente se empleó un método de "acelerada construcción" para su realización.

Familiares de las víctimas del derrumbe han interpuesto varias demandas judiciales.