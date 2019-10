Empresa vinculada con el colapso del puente de FIU no estaba calificada para el trabajo, según informe

Publicado el Viernes, 11 Octubre, 2019 - 08:00 (GMT-5)

La compañía Louis Berger Group, Inc., empresa que revisó el diseño del puente peatonal de la Universidad de Florida (FIU, por sus siglas en inglés) que colapsó en Miami, no estaba calificada para un proyecto de esa envergadura, informa la agencia AP.

Louis Berger Group aparecía como precalificada, pero no cumplía con los requisitos establecidos para construir ese puente, cuyo derrumbe causó la muerte de seis ciudadanos en marzo de 2018, apunta un informe publicado este martes por la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés).

Según los correos entre el Departamento de Transporte de Florida (FDOT) y el NTSB la precalificación de esa empresa fue un "error técnico" en su sitio web y agregó que las compañías involucradas en este fallido puente "deberían haber hecho su propia diligencia debida, como ver una carta real de calificación del estado", agrega la agencia.

La compañía respondió a AP que en el sitio web de Florida "no había divulgación" sobre la desconfianza en la información publicada.

Louis Berger Group debía tener al menos tres ingenieros profesionales registrados en la Junta de Ingenieros Profesionales del Estado de Florida, y un mínimo de cinco años de experiencia en diseño de puentes de concreto estructural. Sin embargo, desde diciembre de 2016 perdió esos requisitos porque contaba con menos ingenieros.

Tanto esta como las otras encargadas, Network Engineering Services Inc., Structural Technologies LLC Munilla Construction Management LLC y The Structural Group of South Florida Inc., pagaron una multa de 86.658 dólares en 2018.

El FDOT aseguró a NTSB que nunca recibió la calificación necesaria.

El próximo 22 de octubre se discutirán los hallazgos de este nuevo informe en una reunión pública, puntualiza AP.

Este martes la Administración Federal de Carreteras publicó una evaluación que reveló que esta empresa constructora "cometió errores significativos" en sus cálculos de diseño, lo que provocó grietas que no se abordaron correctamente, agrega el citado medio.

Una investigación, hecha pública en junio de 2019, reveló que el tramo donde se construía el puente debía ser cerrado para evitar el lamentable suceso de marzo de 2018.

La firma responsable de este puente, Magnum Construction Managemnt, antes conocida como Munilla Construction Management (MCM), acordó este año pagar más de $42 millones a las familias de las víctimas.

En julio se conoció que esta empresa logró una extensión de dos años para ejecutar proyectos de construcción en el Aeropuerto Internacional de Miami.