Multan a cinco empresas por violar la seguridad de los empleados en el colapso del puente de la FIU

La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional del Departamento de Trabajo de Estados Unidos (OSHA, por sus siglas en inglés) multó a cinco contratistas por violar la seguridad de los empleados que trabajaban cuando se derrumbó el puente de la Universidad Internacional de la Florida.

Según informó el canal CBS Miami, estas compañías incurrieron en siete violaciones y deberán pagar una multa de 86.658 dólares en sanciones propuestas por el Departamento del Trabajo de EEUU.

"En conjunto, estos empleadores no tomaron las medidas adecuadas y proporcionaron las protecciones necesarias a sus empleados mientras trabajaban en el puente el día en que colapsó", aseguró el administrador regional de OSHA Kurt A. Petermeyer.

Estas sanciones llegan tras la muerte de Navaro Brown, empleado de Structural Technologies VSL, y por las graves lesiones que sufrieron otros cinco trabajadores.

Las compañías son Figg Bridge Engineers Inc, de ingeniería civil y estructural; Network Engineering Services Inc, que opera como Bolton Pérez & Asociados y es de ingeniería e inspección de la construcción; Structural Technologies LLC/VSL, especializada en postesado de puentes y edificios; Munilla Construction Management LLC, una empresa de construcción de puentes y edificios; y The Structural Group of South Florida Inc, un contratista especializado en encofrados.

La investigación determinó que estas empresas no protegieron a sus empleados cuando había indicios de un posible colapso de la estructura, que pretendía conectar la Universidad Internacional de la Florida con la ciudad de Sweetwater.

En este sentido las pesquisas establecieron que la mala praxis expuso a los trabajadores a riesgos de aplastamiento y caída.

Ahora las empresas disponen de 15 días hábiles desde la recepción de las citaciones y sanciones propuestas para acataras, solicitar una conferencia informal con OSHA o impugnar los hallazgos ante la Comisión de Revisión de Seguridad y Salud Ocupacional independiente.