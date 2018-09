El profundo mensaje de Marc Anthony un año después del huracán María

El cantante estadounidense de orígenes puertorriqueños Marc Anthony se vio muy sensibilizado el año pasado por la devastación que sufrió Puerto Rico tras el paso del huracán Maria.

El salsero puso su granito de arena entonces e hizo varias donaciones después de ello para recuperar y reconstruir la isla. Y hoy, todavía no ha olvidado todo el sufrimiento que provocaron los diferentes desastres naturales que azotaron al Caribe.

Para recordarlo, el cantante ha publicado un conmovedor texto a través de redes sociales, tanto en inglés como en español:

No ad for you

"Una semana como ésta el año pasado ya habíamos sufrido los estragos del huracán Irma y temíamos por los daños que el huracán María iba a dejar en nuestro querido Puerto Rico", ha comenzado el boricua el potente mensaje.

"Las pérdidas de tantas vidas y la destrucción que estos desastres naturales dejaron en el Caribe, Puerto Rico y el horror que tantas familias vivieron es una estampa que nunca se borrará de mi memoria", ha recordado, para luego añadir: "Celebramos la vida de los supervivientes y de todos esos guerreros incansables que demostraron lo que significa de verdad ayudar al prójimo como a ti mismo".

"Queda mucho por hacer, pero si de algo no me queda duda es que los boricuas no nos rendimos y le hacemos frente a lo que venga. No vamos a parar hasta que lo logremos", ha concluido Marc Anthony en el emotivo mensaje que acumula más de 5.000 corazones en menos de una hora.

Hace unos días, el salsero también alzó la voz con respecto a este tema pero en contra de Trump por las declaraciones del presidente de Estados Unidos sobre la gestión de su gobierno tras el paso del huracán María por Puerto Rico.

"Señor presidente: ¿Cómo una cifra reportada de 2.975 americanos muertos en Puerto Rico (así es, americanos) es un "increíble éxito"? Prometió limpiar el pantano pero en lugar de eso lo convirtió en un sumidero. Asqueroso. Estas vidas están en sus manos", escribió la semana pasada el cantante.